C’est décidé pour Dries Mertens (Naples)

En effet, le club demi-finaliste de la Ligue des Champions a indiqué que trois de ses joueurs se sont rendus à l'ambassade espagnole au pays afin d'avoir leur visa pour le stage préparatif à la CAN. Ce trio composé de Meschak Elia, Djos Issama et Trésor Mputo seront dans la pré-liste de Florent Ibenge pour la phase finale. Cela signifie que Jackson Muleka, révélation de la saison, ne sera pas convoqué pour la CAN. "Présélectionnés par Florent Ibenge pour la CAN, Égypte 2019, les trois joueurs du TPM étaient attendus ce lundi à 11h00 à l'Ambassade d'Espagne à Kinshasa. Accompagnés par Pamphile MIHAYO, les trois internationaux ainsi que leur coach doivent obtenir leur visa pour retrouver les Léopards qui seront en Espagne pour préparer la CAN", peut-on lire sur un communiqué publié sur le site officiel des Corbeaux. "Meschak ELIA, Djos ISSAMA, Trésor MPUTU et Pamphile MIHAYO doivent rentrer à Lubumbashi ce lundi soir pour jouer Don Bosco, mardi, et préparer la demi-finale retour de samedi devant l'Espérance Sportive de Tunis", poursuit le communiqué.