C’est combien pour Jasper Cillessen (FC Barcelone) ?

#RDC CAN 2019 : @TPMazembe annonce les présélections de Mputu, Meschak et Issama pour le stage d'Espagne !

Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) effectueront un stage en Espagne pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu en Egypte en juin 2019. Le sélectionneur national, Florent Ibenge n’a pas encore publié la liste des joueurs présélectionnés pour la préparation de la grande messe du football africain. Toutefois, le Tout Puissant Mazembe, a annoncé ce lundi les présélections de trois de ses joueurs. Il s’agit du milieu offensif Trésor Mputu Mabi, de l'attaquant Meschak Elia Lina, du défenseur Djos Issama Mpeko. Ils seront accompagnés de leur entraineur Pamphile Mihayo qui fait partie du staff technique de la sélection nationale.De son côté, la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) n’a pas encore publié le programme des congolais durant ce stage en Espagne. La République Démocratique du Congo a hérité le groupe A de la CAN Egypte 2019 avec l’Ouganda, le Zimbabwe et l’Égypte, pays organisateur.