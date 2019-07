Cérémonie d'ouverture OEE - Yasser Shaker "fier d'accueillir un tel évènement"

🗣️🇳🇬 Gernot Rohr : "...Nous avons joué contre l'équipe la plus forte du tournoi mais nous étions aussi très bons, maintenant nous voulons revenir avec la troisième place."#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ClAm2WSMsh — CAF (FR) (@caf_online_FR) 16 juillet 2019

"Nous resterons concentrés sur la troisième place et espérons finir sur un résultat heureux. J'ai travaillé en Tunisie mais sur le terrain cela ne veut rien dire. Les deux équipes ont des ambitions similaires et beaucoup de jeunes joueurs souhaitent gagner. Alain Giresse est un entraîneur expérimenté et je suis toujours heureux de jouer contre lui. Lorsque vous faites partie des quatre meilleures équipes du continent, c'est un bon résultat et notre équipe a un avenir brillant", a déclaré le Gernot Rohr en conférence de presse. "Nous apprenons toujours de nos erreurs. Nous sommes une jeune équipe et espérons rentrer à la maison avec la troisième place. Nous allons entrer dans le match avec le respect et le sérieux nécessaires."