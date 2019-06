Cela se précise pour Karamoh

Terrible nouvelle pour lesdu! Les champions d'Afrique en titre vont devoir disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sans leur attaquant. Et la raison de ce forfait fait froid dans le dos, puisque le sociétaire du, âgé de 25 ans, doit renoncer pour une anomalie cardiaque ! "", indique un communiqué transmis aux médias par le chargé de presse de la sélection camerounaise. On comprend aisément que la nouvelle ait été accueillie avec "beaucoup de tristesse au sein de la tanière". Il convient de noter également qu'un recours a été introduit auprès de la Confédération Africaine de Football () pour un éventuel remplacement de ce joueur au parcours atypique, passé de longues années par les championnats brésiliens.« Mauvaise nouvelle pour la tanière. Joël Tagueu, sélectionné parmi les 23 Lions de la CAN Total Égypte 2019, ne pourra pas prendre part à la compétition. Le médecin de l'équipe, le Pr. William Ngatchou, vient de lui détecter une anomalie d'implantation d'une artère coronaire, suspectée au Qatar et confirmée en Égypte, avec un risque non nul de mort subite sur le terrain. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse dans la tanière. Le staff et les joueurs n'ont pas pu retenir leurs larmes. Un recours a été introduit à la CAF pour son éventuel remplacement. »