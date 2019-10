Cela se précise pour Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Alors qu'il a été critiqué pour avoir dit que Sadio Mané ou Mohamed Salah méritait le prix The Best plus qu'un certain Lionel Messi, le camerounais a défendu son ex-coéquipier, indiquant qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. « J’ai un respect ‘brutal’ pour Diego (Maradona, ndlr), mais les joueurs qui ont marqué le football moderne sont Ronaldo Il Fenomeno, Messi et Cristiano Ronaldo. Et je dis Messi, car je le connais comme un fils », a expliqué l’ancien attaquant du FC Barcelone, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « Pour moi, Messi est le meilleur joueur au monde et le meilleur de tous les temps. J’aurais aimé voir Sadio Mané ou Mohamed Salah remporter le titre The Best, mais tout le monde a son opinion ». A lire aussi >> El-Hadji Diouf ouvre le feu sur Samuel Eto'o Fils !