Cédric Bakambu lance sa fondation "Bakagoal" à Kinshasa !

L'OM veut tenter le coup pour Rabiot

📊 Rabiot vs la Sampdoria : 100% de passes réussies 53 passes tentées 53 passes réussies Superbe performance du français qui monte en puissance ! (@juvefcdotcom) pic.twitter.com/Lsy69hOjGm — Juventus FR (@Juve_France) December 18, 2019

[#SerieA🇮🇹] Sarri💬 : "Adrien Rabiot vient de jouer 3 matches consécutifs et ne cesse de progresser. Il est meilleur sur le plan mental et s’habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut la vraie surprise de cette 2e partie de saison" pic.twitter.com/dk2TLUuXSK — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 19, 2019

Maurizio Sarri : "Rabiot ? Il a été longtemps blessé. Il est en pleine croissance, il a encore beaucoup de choses à exprimer. Il a fait un grand match. Demiral ? Il transmet une énergie positive et je l'utilise au maximum". #SampJuve pic.twitter.com/Tys5d9HLyW — JUVE FAN INFO FRANCE 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) December 18, 2019

Quand Adrien Rabiot et Gianluigi Buffon évaluent leur niveau respectif en italien et français 👏😂 https://t.co/zBHlRAheUS — BeFoot (@_BeFoot) December 19, 2019

La presse Italienne évoque déjà un départ de Rabiot, l'ancien Parisien et ses jours à Turin pourraient déjà être comptés des doigts. Tout reste possible à condition qu'il réussit à s'imposer et à devenir indispensable au milieu de la Vielle Dame.Marseille veut en profiter et frapper un grand coup en recrutant Rabiot, selon Tuttojuve.com. La même source évoque une offre avoisinant les 10 Millions d'euros, d'après des propos de Foot01.com. Engagé avec le champion d'Italie jusqu'en juin 2023, on voit mal Rabiot quitter la Juventus aussi vite. Et avec l'éventuel départ d'Emre Can, la possibilité d'un départ du tricolore n'est pas très probable mais tout reste possible. A lire aussi >> Juventus : Matuidi revient sur le dernier Mercato et évoque Rabiot