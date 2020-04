Dans France Football, l'ancien milieu de terrain albanais de l'OM Lorik Cana a rendu hommage à son ancien président Pape Diouf, décédé ce mardi.

Cana loue le caractère de Diouf



Lorik Cana : «Pape Diouf, le sage de cette grande famille» https://t.co/RdykeJJObL

— France Football (@francefootball) April 1, 2020

Pape Diouf s’est éteint mardi soir après avoir été infecté par le coronavirus. Son décès a touché beaucoup de monde, et en particulier ceux qui ont eu l’immense honneur de le côtoyer. C’est le cas entre autres de Lorik Cana, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille. Interrogé par France Football,« Dans une carrière de footballeur, on rencontre des centaines de coéquipiers, on passe par plusieurs clubs, avec plusieurs dirigeants et présidents. C'est très rare d'être vraiment lié à quelqu'un, a confié l’Albanais. On a souvent des rapports très professionnels, des rapports d'amitié, mais Pape, que ce soit pour moi et d'autres joueurs je pense, nous a vraiment marqué en étant quelqu'un qui a réussi à tendre des liens qui vont au-delà de l'aspect professionnel, qui sont vraiment des liens forts d'amitié, surtout pour les joueurs qui l'ont côtoyé pendant plusieurs années. »puisqu’il a œuvré pour le bien du club pendant une très longue période, et qui va au-delà de son mandat de président (2005-09). Il avait l’OM dans le sang, et Cana témoigne parfaitement de cet état de faits : « Il arrivait à faire en sorte que tout le monde soit conscient de l'importance de revêtir le maillot de l'OM et de représenter les Marseillais. On est des professionnels, on joue pour notre club, on est des gagnants, et ce qui a été sa grande force, ça a été de faire comprendre qu'on avait une responsabilité en plus : celle de jouer à Marseille. Il a été très bon pour le faire. »Avant d’atterrir à Marseille, Cana évoluait au PSG, le club rival. En débarquant au Vélodrome, il aurait pu connaitre un traitement compliqué. Mais ça n’a jamais été le cas.. « J'avais parlé une fois avec Pape avant le transfert. Je lui avais tout simplement dit que je ferai mon maximum pour venir. Il savait très bien que j'étais un peu le profil, le caractère qui allait avoir un grand impact sur Marseille. Il n'a jamais eu peur du fait que je vienne de Paris. Il était quasiment sûr que c'était une chose bonne pour le club, d'abord, et pour ma carrière. Ça s'est concrétisé », a conclu l’ex-capitaine phocéen.