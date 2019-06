Ce sera quatre semaines pour Neymar (PSG)

Le milieu de terrain camerounais en est convaincu : le trophée qui sera mis en jeu en Egypte à la Coupe d’Afrique des Nations retournera au Cameroun. Le pensionnaire de Fulham l’a confié au micro de la Fédération camerounaise de football.

« Le stage se déroule bien. Le groupe vit bien, on a tous à cœur de faire partie de l’équipe qui ira défendre les couleurs de notre pays à la CAN et ramener la Coupe chez nous. Il y a de la qualité dans le travail.

On travaille un peu tactiquement et on essaie de combler notre déficit physique. Pour moi, tous les joueurs ici ont de très bonnes qualités. On essaie de travailler la cohésion et la solidarité qui peuvent nous aider à gagner des matchs dans cette compétition.

Quand tu es un compétiteur, tu as envie de gagner tous les matchs. On va en Egypte en tant que détenteur du trophée. On va aller à la CAN avec l’objectif de ramener le titre à la maison. C’est notre trophée, nous devons le garder. Nous allons tout faire pour gagner cette compétition. Nous n’allons négliger aucun match ».