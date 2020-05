Ce que Mourinho a glissé à Guardiola en demi-finale de la C1 entre le Barça et l'Inter

Parmi ses actes mémorables on se souvient forcément de la demi-finale retour de la Ligue de Champions entre le FC Barcelone et l’Inter en demi-finale. Lors de ce match l'ancien coach du Real Madrid n'a pas manqué de faire son show.Après une victoire 3-1 à l’aller à San Siro, les hommes de Special One partaient avec les faveurs des pronostics pour se hisser en finale mais leur tâche s'était compliquée dès la 28e minute de jeu avec l’expulsion de Thiago Motta suite à une simulation de Sergio Busquets.Moment choisi par le Portugais pour se lever de son banc et aller glisser quelques mots à l'oreille du coach catalan, alors que ce dernier donnait des consignes à Zlatan Ibrahimovic.A l'occasion des 10 ans de son sacre avec les milanais en C1, Mourinho est revenu sur cet épisode, dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport, révélant ce qu’il a dit à son homologue.« Lorsque Busquets est tombé presque assommé, et que Motta a été expulsé, j'ai vu du coin de l'œil le banc de Barcelone célébrer ce carton rouge comme s'ils avaient déjà gagné. Guardiola a appelé Ibra pour parler de la tactique à mettre en place à onze contre dix. Je lui ai seulement dit: "Ne commencez pas la fête, le match n'est pas terminé." » La suite lui avait donné raison.Réduit à 10, l'Inter de José Mourinho avait éliminé le club balgrana, malgré une défaite 1-0 (but de Gerard Piqué).« Ce fut la plus belle défaite de ma carrière : nous n'avons pas perdu 1-0, nous avons gagné 3-2 dans des conditions épiques ». a ajouté l’actuel entraîneur de Tottenham.A lire aussi sur Orange Football Club >> Il y a dix ans, Mourinho alignait Samuel Eto'o comme ... latéral !