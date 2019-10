« Ce n’est pas l’idéal » : Pour Olivier Giroud (Chelsea), ça se complique sérieusement

Pour affronter l’Islande et la Turquie en octobre, Didier Deschamps devrait communiquer ce jeudi une liste moins innovante qu’en septembre, où il avait dû composer avec beaucoup de blessés.

Giroud encore et toujours ?

Une place pour Mandanda

Souvent taxé de conservatisme, le sélectionneur avait donc fait le pari de l’innovation pour affronter deux nations assez faibles, l’Albanie et Andorre, en septembre. Cette fois, pour défier les deux principaux rivaux des Bleus dans la course à l’Euro 2020, l’Islande puis la Turquie,Principalement parce que certains absents du mois dernier vont mieux, à l’instar de Kylian Mbappé et N’Golo Kanté. Avec le retour de ces deux cadres du groupe champion du monde en 2018, Didier Deschamps parait bien armé. En défense, aucune surprise n’est à attendre.(Pavard, Dubois, Hernandez et Digne) puisque Ferland Mendy a récemment rechuté et ne sera pas disponible. Dans l’axe,, dont la situation en club ne s’est pas améliorée et actuellement à l'infirmerie.Au milieu, si N'Golo Kanté et Tanguy Ndombele sont effectivement de retour, cela devrait pousser Guendouzi et Steven Nzonzi, qui n’étaient pas entrés en jeu en septembre, vers la sortie. Didier Deschamps devra peut-être faire un choix avec les autres milieux (Matuidi, Tolisso et Sissoko) mais le suspense parait limité depuis le forfait de Pogba. En attaque, c’est toujours plus ouvert et plus flou. Si, tous les autres cas méritent d’être débattus, exception faite de l’indéboulonnable Antoine Griezmann, et de Kingsley Coman, en pleine bourre depuis le début de la saison.Mais il faut bien admettre que son temps de jeu à Chelsea a été famélique depuis la dernière trêve internationale (18 minutes). Wissam Ben Yedder, auteur de bons débuts à Monaco, a des chances d’être encore sélectionné par Didier Deschamps.Les incertitudes concernent Nabil Fekir, de retour d’une petite blessure, Ousmane Dembélé, enfin apte mais dont le rythme est à discuter, ou encore Thomas Lemar, désormais remplaçant à l’Atlético Madrid. Le sélectionneur de l’équipe de France ne pourra pas appeler tout le monde, et s’il fait confiance aux joueurs les plus expérimentés, le retour de Mbappé pourrait avoir comme conséquence la sortie du groupe de Jonathan Ikoné. Malgré ses excellents débuts en sélection en septembre, le Lillois sait qu’il a encore un peu de retard sur certains de ses concurrents. Là encore, Deschamps devra trancher un cas pas évident. Anthony Martial devrait lui être forfait, comme Florian Thauvin, out jusqu'à fin 2019. Enfin,En pleine forme, le gardien marseillais mérite d’être appelé, mais cela nécessite de sortir Mike Maignan, régulier avec Lille, ou Alphonse Areola, auteur de bons débuts au Real Madrid.