CDC : Pyramids cartonne, les résultats de la 2eme journée

C’était dans les tuyaux et maintenant, c’est officiel. L’Olympique de Marseille vient d’annoncer son partenariat avec l’institut de Diambar. Les bonnes nouvelles continuent d’affluer pour Diambar. En effet, après son retour en Ligue 1 sénégalais, l’institut vient de s’associer avec l’une des plus grandes équipes française, l’Olympique de Marseille. « Ce partenariat avec l’OM est un moment important. Nous avons pris beaucoup de soin pour mettre en place ce partenariat puisque cela a pris deux ans. C’est une très grande satisfaction de pouvoir s’associer avec l’OM qui représente énormément pour le public sénégalais et africain. Nous avons grandi autour des exploits de l’Olympique de Marseille et notamment de son succès en Ligue des Champions. Ce partenariat va donner à l’Institut Diambars un renouveau salutaire. C’est, encore une fois, un très grand plaisir de se retrouver, ici, à Marseille pour signer ce partenariat », a expliqué Saer Seck, le président de l’institut. Quant à Jacques-Henri Eyraud, le Président de l’Olympique de Marseille, il espère dénicher des talents avec ce partenariat « nous accélérons désormais le développement de l’OM à l’international. Et nous allons concentrer notre énergie sur l’Afrique, un continent au potentiel exceptionnel et à la culture football particulièrement forte. L’Olympique de Marseille jouit d’une immense notoriété en Afrique. Au Sénégal, un habitant sur deux qui s’intéresse au football cite spontanément l’OM comme son équipe de cœur ! Je me réjouis que Diambars devienne notre tête de pont en Afrique de l’Ouest où l’OM espère dénicher ses futurs talents et continuer à bénéficier de l’excellence du football africain».