CDC : Plusieurs tickets pour les quarts en jeu, le programme de la 5eme journée

Brest s'est imposé ce samedi soir (2-1) face à Amiens dans le cadre de la 21eme journée de Ligue 1. Les Bretons s'en sont remis à un but d'Irvin Cardona pour arracher trois points cruciaux dans la lutte pour le maintien.

Des Brestois réalistes

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, Brest et Amiens se retrouvaient ce samedi soir au stade Francis-Le Blé. Les Brestois avaient l'opportunité de distancer la zone de relégation en cas de succès, tandis que les Amiénois se devaient de prendre des points pour quitter cette place de barragiste.Alors que les Bretons avaient ouvert le score via Alexandre Mendy (51eme), Sehrou Guirassy a répondu sur penalty en moins de dix minutes (58eme). Irvin Cardona a offert un succès précieux aux locaux en fin de rencontre (83eme). Grâce à cette victoire, Brest compte dix longueurs d'avance sur Amiens et grimpe à la 13eme position. Les Amiénois sont toujours barragistes.En mauvaise posture au classement avant la rencontre,Gaël Kakuta a illustré cela rapidement, avec une frappe appuyée (13eme) sur un débordement de Quentin Cornette, repoussée en deux temps par Gautier Larsonneur. Pas rassasié, Kakuta s'est essayé une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté, sur lequel le portier finistérien a fait preuve de vigilance. Compact défensivement malgré la domination stérile de Brest, l'ASC a su résister aux offensives brestoises, dont un coup de tête à bout portant de Mendy (32eme). Une résistance qui s'est toutefois étiolée au début de la seconde période.Dominateur mais parfois en difficulté défensivement, Brest a su marquer contre cours du jeu par un Mendy affûté sur sa deuxième occasion cadrée (51eme).Le SB29 a malgré tout remis le pied sur l'accélérateur et a profité d'une erreur de Diabaté pour prendre les devants et se mettre définitivement à l'abri, par l'intermédiaire d'un Cardona plein de sang-froid face à Gurtner (83eme). Une victoire donc, et un bon bol d'air pour Brest. Amiens, en revanche, enregistre une dixième rencontre d'affilée sans succès en championnat et ne décolle pas.