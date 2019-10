CDC : L'ESAE FC réussit le hold-up sur le terrain de Génération Foot

Sur RMC Sport, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, a évoqué les négociations entre le club et Isaac Lihadji au sujet de son premier contrat professionnel.

Agé de dix-sept ans, Isaac Lihadji est-il effectivement parti pour signer son premier contrat professionnel avec l’OM ? Invité de Breaking Foot sur RMC Sport, le directeur sportif Andoni Zubizarreata est revenu sur les discussions avec l’international français U18. « Ça avance et je suis toujours optimiste, a expliqué le dirigeant phocéen au sujet de son numéro 7. (...) Il peut grandir avec nous. Ça peut être intéressant pour lui, mais aussi pour la ville de Marseille parce que c'est un Marseillais qui défend le maillot de l'OM. (…) On commence à avoir beaucoup d'agents et de scouts d'autres clubs en tribunes pour venir voir les joueurs de nos équipes de formation. C'est une bonne nouvelle. Si on a des scouts qui sont intéressés par les joueurs de chez nous, ça veut dire que l’on a de bons joueurs et que ça marche.Maintenant, il s’agit de trouver les bons arguments pour éviter que le centre de formation olympien ne soit pillé. « Cette année, ils ont un peu plus de visibilité parce que l’on a réduit le groupe professionnel (ndlr : Marley Aké est titulaire pour l’affiche de mercredi contre Monaco en Coupe de la Ligue ), analyse Andoni Zubizarreta. L'année passée, on avait un groupe beaucoup plus grand. Là, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer sur le terrain et pas seulement à l'entraînement. (…)C'est un travail à long terme en sachant qu'il faut présenter à chaque fois au Vélodrome une équipe compétitive. »