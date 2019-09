CDC : Les clubs tunisiens en danger avant les 16emes de finale retour

👀 Ranking Mane, Salah and Sterling

Il aligne Virgil Van Dijk aux côté de Ngolo Kanté, Sadio Mané, Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur a été invité à trancher entre le trio Sadio Mané, Mohamed Salah et Raheem Sterling. « Savez-vous quoi? Je risque d’être un peu contrarié par cela. Mais je pense que Sadio Mané est le meilleur des trois. Je pense que Sterling est deuxième et que Salah est troisième. Sterling va continuer par progresser. Et il a 24 ans, c’est fou et je pense juste qu’il est en train de devenir un monstre, déclare Adebayo Akinfenwa. Donc, je pense que Sadio Mané est le meilleur pour le moment. Le jeu complet de Sterling et Sadio Mane est meilleur que celui de Salah, mais vous savez que Salah a ce X-Factor, il est très motivé. Il est motivé à marquer des buts, à être l’homme principal, ce qui, à mon avis, est essentiel. »