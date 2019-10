CDC : Le programme du tour de cadrage aller

Mbappé aussi cher que le dernier Mercato du Real !

Un incroyable triplé et une passe décisive en seulement 38 minutes. La prestation lumineuse demardi lors de la victoire dusur le terrain du(0-5) a époustouflé l’Europe et ravivé les rêves dude recruter le surdoué franco-camerounais l’été prochain. En effet, et dans son édition du jour,consacre sa Une au prodige du PSG en parlant d’obsession de la "Maison Blanche" à son égard. En clair,est décidé à faire de l’ancien Monégasque son prochain "Galactique". Le quotidien espagnol relaye des changesentre le patron des "Merengue" et certains de ses plus proches collaborateurs, datant de mardi. « Vous avez vu la performance de Mbappé ? », « En une mi-temps il a réalisé un triplé contre l’équipe qui nous a mis dans les cordes au Bernabeu »,», aurait-il été dit.L’intérêt du club espagnol pourn’est pas nouveau mais semble donc s’intensifier. De là à lancer les grandes manœuvres l’été prochain ? C’est évidemment une possibilité concrète. Plusieurs facteurs sont évoqués par le journal. Tout d’abord, le prix du joueur. On parle d’une opération qui avoisinerait très certainement les. Une fortune… qui correspond approximativement aux dépenses madrilènes lors du dernier Mercato ! Mais deux tiers de ces dépenses ont été réalisés pour des joueurs qui n’ont pas fait leur trou : siest un titulaire indiscutable, ce n’est pas encore le cas de(58 M€),(50 M€),(48 M€) et(45 M€).met aussi les relations supposées tendues entre le joueur de 20 ans etau centre des débats.a fait comprendre qu’il n’avait que peu goûté de démarrer sur le banc mercredi et le quotidien y voit une fissure avec le technicien allemand, supposément amorcée en fin de saison dernière. Autant d’éléments à prendre avec des pincettes. Mais l’intérêt dupour, lui, semble toujours plus concret, alors que la formation devit un début de saison poussif et pourrait connaître un tournant dans les prochaines semaines.