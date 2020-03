CDC : Le Horoya ramène un nul, Pyramids déroule

Le Horoya a fait match nul sur le terrain d'Enyimba (1-1), tandis que Pyramids allait surclasser Zanaco (0-3), dimanche en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération.

Les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération ont débuté par un choc ouest-africain, ce dimanche après-midi à Aba. Entre Enyimba et le Horoya, le duel s'est terminé sans vainqueur (1-1). L'avant-match fut tendu, avec les doléances des Guinéens concernant l'accueil reçu, la rencontre le fut aussi. Augustine Oladapo avait ouvert le score (18eme), Boniface Haba répliqua pour les visiteurs après la pause (71eme). Les hommes de Lamine Ndiaye rentrent à Conakry avec la satisfaction du travail bien fait et peuvent envisager la manche retour avec un certain optimisme.

Dans le même temps, les débats furent nettement plus déséquilibrés entre Zanaco et Pyramids (0-3). Les Egyptiens se sont assuré un net avantage dès la première période, grâce à Ali Gabr (18eme) et Mohamed Farouk (34eme), avant que le meneur de jeu Abdallah Saïd ne parachève ce triomphe, sur penalty (72eme). Il faudrait un miracle, sous forme d'une improbable "remontada", aux Zambiens pour renverser la vapeur la semaine prochaine.

