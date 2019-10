CDC : L'Asante Kotoko prend une courte avance sur le FC San Pedro

L'Asante Kotoko s'est imposé face au FC San Pedro (1-0), lundi dans le cadre du tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération.

