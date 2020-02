CDC : Deux tickets pour les quarts encore en jeu, le programme de la 6eme journée

Buts : 102 en 48 matches (moyenne : 2,12 buts par match)

Le classement des attaques :

Le classement des défenses :

Différence de buts :

Le classement des buteurs :

Le classement des quatre groupes :

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la LDC CAF:

Débutée le 29 novembre dernier, la phase de poules de las’est achevée ce weekend avec la sixième et ultime journée qui a vu Al Ahly (Egypte) et l' Etoile du Sahel (Tunisie) s'emparer des dernières places qualificatives pour les quarts de finale. A lire aussi >> Ligue des Champions CAF : le classement groupe par groupe Si les favoris ont répondu présents, avec notamment la qualification de l', double tenante du titre, du, desou encore du, quelques surprises ont toutefois marqué cette phase de groupes à l’image de l’élimination des Angolais dedemi-finalistes en 2018, et des Zambiens de, troisièmes en 2017.Groupe A : 25 buts Groupe B : 24 buts Groupe C : 33 buts Groupe D : 20 buts11 buts : TP Mazembe 10 buts : Wydad Casablanca 9 buts : Mamelodi Sundowns 8 buts : Étoile Sportive du Sahel 8 buts : Petro Atlético Luanda3 buts : Espérance Sportive de Tunis 3 buts : Étoile Sportive du Sahel 3 buts : Mamelodi Sundowns 4 buts : TP Mazembe 4 buts : Zamalek 4 buts : Al-Ahly 4 buts : Raja Casablanca+7 : TP Mazembe +6 : Mamelodi Sundowns +5 : Étoile Sportive du Sahel +4 : Espérance Sportive de Tunis +4 : Wydad CasablancaJackson Muleka (RDC/ TP Mazembe)Achraf Bencharki (Maroc/ Zamalek) Mabululu (Angola/ Primeiro de Agosto) Winston Kalengo (Zambie/ Zesco United) Tony (Brésil/ Petro Atlético Luanda) Karim Aribi (Algérie/ Etoile Sahel) Ayoub El Kaabi (Maroc/ WAC) Mohamed Eldai (Soudan/ Al-Hilal Omdurman) >> La Liste complète des 74 buteurs de la phase de groupes 1. TP Mazembe: 14 pts (+7)2. Zamalek: 9 pts (+1)3. Primeiro de Agosto : 4 pts (-3) 4. Zesco United: 3 pts (-5)1. ES Sahel: 12 pts (+5)2. Al-Ahly: 11 pts (+3)3. Al-Hilal: 10 pts (+1) 4. Platinum: 1 pt (-9)1. Mamelodi Sundowns: 14 pts (+6)2. WAC Casablanca: 9 pts (+4)3. Petro Atlético: 4 pts (-6) 4. USM Alger: 3 pts (-4)1. Espérance Tunis: 11 pts (+4)2. Raja Casablanca: 11 pts (+2)3. JS Kabylie: 7 pts (-4) 4. AS Vita Club: 4 pts (-2)1) TP Mazembe (RD Congo) 2) Al Ahly (Egypte) 3) Zamalek (Egypte) 4) WAC Casablanca (Maroc) 5) Raja Casablanca (Maroc) 6) Espérance Tunis (Tunisie) 7) L'ES Sahel (Tunisie) 8) Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) Il convient de rappeler que le tirage au sort des quarts de finale de la compétition sera effectué le 5 février prochain au