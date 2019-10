CDC : Asante Kotoko-FC San Pedro reprendra lundi

Le match entre l'Asante Kotoko et le FC San Pedro, qui compte pour le tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération et qui a été interrompu dimanche, finira ce lundi.

Today's #CAFCC Playoff game against FC San-Pedro has been called off by the referee due to a heavy downpour in Kumasi. We will communicate details of the replay soon.#AKSC #KOTSAN pic.twitter.com/sG785vwIeu