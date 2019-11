Cavani pour remplacer Ibrahimovic ?

Le Sénégal a battu le Congo pour son premier match des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021. La grande surprise dans ce match est le changement de capitanat de Aliou Cissé. En effet, le sélectionneur des lions de la Téranga a choisi Kalidou Koulibaly pour le porter le brassard pour ce match. Chiekhou Kouyaté n’est plus le capitaine des lions de la Téranga. En effet, lors du match entre le Sénégal et la Congo Brazzaville, Aliou Cissé a choisi Kalidou Koulibaly pour porter le brassard. « Il y a des joueurs potentiellement capitaine, Koulibaly en fait partie, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Sadio Mané pour ne citer qu’eux. Je crois qu’aujourd’hui, j’ai décidé de donner le brassard à Koulibaly. Voilà, c’est tout, il n’y a pas d’explication spécifique ou spéciale à ça. C’est un choix et je l’ai fait » a expliqué le sélectionneur des lions de la Téranga en conférence de presse d’après-match au stade de Thiés. Pour rappel, le Sénégal a battu le Congo, ce mercredi, au stade Lat Dior de Thiès. Les lions de la Téranga se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 grâce à des buts de Sidy Sarr et Habib Diallo.