Carnet noir : Le pionnier du foot tunisien Noureddine Diwa est mort

Dans un live Instagram organisé par le journaliste de L’Equipe, Bertrand Latour, Samir Nasri est revenu sur les performances de l’OM cette saison. Et l’ancien Gunner semble être un grand admirateur de Boubacar Kamara.

Nasri veut voir Kamara disputer la Ligue des Champions avec l’OM

Douze ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri suit toujours l’actualité de son club formateur. Si le joueur d’Anderlecht estime qu’André Villas-Boas effectue un gros travail sur le banc de l’OM, il en a aussi profité pour dévoiler quels sont les joueurs qu'il apprécie le plus du côté de La Canebière. Si Nasri trouve, par exemple, que Dario Benedetto est un très bon attaquant, doté d'un très bon jeu de remise, le natif de Marseille aime aussi énormément Boubacar Kamara.Et l’ancien international français n’hésite pas à donner des conseils au jeune joueur de l’OM. Nasri estime, par exemple, que Kamara doit faire des progrès dans « l’impact physique » et qu’il doit acquérir « plus de vice », indispensable au poste de milieu de terrain, selon lui. Le joueur de 33 ans lui conseille aussi de rester une saison de plus du côté de Marseille, afin de pouvoir acquérir de l’expérience en Ligue des Champions la saison prochaine, si les Marseillais disputent la compétition. « Jouer la Ligue des Champions avec son club de cœur, c’est incroyable. J’ai eu la chance de disputer cette compétition lors de ma dernière saison avec l’OM et cette expérience m’a beaucoup servi. Jouer contre les meilleurs joueurs du monde, dans ton stade, dans ta ville, c’est une étape obligatoire avant de signer dans un plus gros club, selon moi », a conclu Nasri.