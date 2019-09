Carles Pérez (FC Barcelone) prolonge

Présent ce vendredi en conférence de presse, Anthony Lopes, le gardien de but de l’OL, est revenu sur la perte de confiance de son équipe. L’international portugais attend une réaction lors de la réception de Nantes (8eme journée de Ligue 1), samedi après-midi.

Lopes : « On doit réagir déjà pour nous-mêmes puis pour le club »

Lopes : « Le danger doit pouvoir venir de partout »

On se doit de retrouver la confiance très rapidement. On a fait une grosse séance vidéo ce matin et on a beaucoup échangé. Cette discussion a été très importante. Ça a été constructif. Chacun a pu donner son sentiment.Malgré les résultats, on est bien ensemble. On est soudé. Tout le monde est concerné. Le coach est très à l'écoute des joueurs et de son staff. On sait que l’on va trouver les solutions tous ensemble. Cette semaine peut nous apporter un élan très positif pour la suite. On a une perte de confiance. Dans ces cas-là, il faut se baser sur des choses simples.Ça fait presque vingt ans que je suis au club, un club que j'aime. Je ne peux pas me réjouir de le voir dans une situation compliquée comme ça. On doit réagir déjà pour nous-mêmes puis pour le club. Sans oublier les supporters. On sait leur importance. Si on arrive à faire un très bon début de match demain, on arrivera à les amener avec nous.On a manqué de mouvement. On est l'OL, on se donc doit de jouer un cran plus haut. Le danger doit pouvoir venir de partout. Il y a les consignes que l’on met en place mais il faut parfois du dépassement de fonction.L'horaire, ça m'est égal, ça ne doit pas nous gêner. Nantes est en confiance et va venir avec des intentions. On va se concentrer sur ce qu'on a à faire.