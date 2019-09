Carl Medjani sur Islam Slimani : "Partout où il va il réussit"

L'avant-centre égyptien a publié vendredi, via son compte Twitter, une vidéo virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, qui a été détournée avec les visages de l'ancien joueur de l'AS Rome et du Sénégalais, on peut voir deux enfants impatients de se retrouver. Le Pharaon met ainsi fin à la polémique et envoie un message clair et net : pas de conflit entre lui et Sadio Mané.