Candidat à la présidence de la FIF, Drogba a le soutien des clubs ivoiriens

Mes enfants sont nés ici. Ici, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur.Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous💙 My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home💙#Napoli 📸 @PlayersTribune pic.twitter.com/Oir8CJp8Dn