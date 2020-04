Canal+ répond à la LFP

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a évoqué sur Europe 1 le dossier des versements des droits TV de la saison, expliquant que sa chaîne n'est "pas une banque".

Canal + ne compte pas payer

Le torchon brûle entre la LFP et ses diffuseurs. Alors que la saison de Ligue 1 est pour le moment à l’arrêt forcé, les diffuseurs (beINSports et Canal+) refusent de payer une partie des droits TV de cet exercice 2019-2020. Pour être précis, c’est l’avant-dernier versement d’un montant de 100 millions d’euros qui n’a pas été réglé ce dimanche.Invité de l’émission « Culture Médias » sur Europe 1 ce lundi, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a tenu à mettre les choses au clair.« Ce qui est prévu, c’est que quand on n’est pas livré, on ne paye pas », assène-t-il au micro de Philippe Vandel. « On n’a fait qu’appliquer nos droits. Il n’y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matches joués et le paiement. Il y a des échéances et une mécanique juridique qui implique que quand on n’est pas livrés, on ne paye pas », insiste le dirigeant. Canal+ n’a payé que 375 millions d’euros sur les 558 prévus. Selon la LFP, la chaîne cryptée doit donc 6,5 % de la facture, soit 35 millions d’euros hors taxe. « Juridiquement, le calcul est faux et pas pertinent », répond Maxime Saada. « Ce calcul n’est pas dans le contrat. ». «Nous, on n’est pas une banque. On n’a pas à assurer la trésorerie des clubs de foot français, on applique un contrat et la loi » lâche encore le directeur général de Canal+. En tout et pour tout, beINSports et Canal + doivent encore 284 millions d’euros pour le restant de la saison.