CAN U23 : le Cameroun va se préparer en Hongrie

De retour sur le banc des Blues mercredi soir, Olivier Giroud n’est pas entré en jeu lors de la victoire des siens à Lille (1-2). Alors que Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi (14h00), l’attaquant des Bleus n’a plus joué depuis le 17 septembre et sa situation est préoccupante.

Lampard : « Abraham est compétitif »

Giroud : « Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection »

Mercredi soir, sur la pelouse de Pierre-Mauroy, Tammy Abraham confirmait son début de saison canon en fêtant son 22eme anniversaire avec un premier but en Ligue des Champions (1-2). Pendant ce temps, Olivier Giroud ne pouvait qu’observer, installé sur le banc. Un banc qu’il n’a pas quitté de la rencontre. C’est bien simple,, lors de l’entrée en lice des Blues en Ligue des Champions. Avant cela, il avait passé deux rencontres de Premier League sans entrer en jeu. Et après la réception du club espagnol, il a manqué trois matchs consécutifs à cause d’un virus qui l’a cloué au lit.« Ça va, j'ai connu des moments difficiles, s’est exprimé l’attaquant français mercredi soir, dans des propos relayés par L’Equipe. Maintenant, ce n'est pas l'idéal. En ce moment, le petit Tammy (Abraham) marche sur l'eau. Écoutez, c'est difficile d'enlever un attaquant quand il est en réussite. On est patient. On travaille à l'entraînement ». Du travail, il en faudra encore beaucoup à l’ancien joueur d’Arsenal, tant Frank Lampard est satisfait du rendement de sa pépite anglaise, qui en est désormais à huit buts cette saison : « Tammy (Abraham, ndlr) a faim de buts, il est bien physiquement. Il donne tout pour l’équipe, il montre de la qualité balle au pied.», a félicité le coach des Blues à l’issue de la victoire des siens.« A la minute où Tammy baisse de niveau, je sais que je peux compter sur Giroud et Batshuayi. Ils le poussent, ils peuvent faire la différence quand ils entrent en jeu. Mais pour le moment, Tammy joue bien », a repris l’ancien joueur du club londonien. Il faudra donc du temps pour bouger la hiérarchie. Et pendant ce temps, d’autres attaquants français de talent jouent en club. Et marquent. « Si je suis inquiet pour l’équipe de France ? Bien sûr.Il faut être conscient de ça. Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection », a reconnu Giroud. S’il serait surprenant de ne pas le voir dans la liste que Didier Deschamps communiquera jeudi (14h00), il serait bien inspiré de se relancer avant le rassemblement de novembre.