CAN U23 : Le Cameroun sort le Mali, l'Egypte se qualifie face au Ghana

Pour la nouvelle formule à quatre équipes de la Supercoupe d’Espagne, le tirage au sort a offert l’Atlético Madrid au FC Barcelone et Valence au Real Madrid. Les demi-finales et la finale de ce nouveau format se déroule du 8 au 12 janvier prochain en Arabie Saoudite.

Un accord sur trois ans avec l’Arabie Saoudite

Afin de rendre plus attractif la Supercoupe d’Espagne qui se jouait en deux matchs entre le vainqueur de la Liga et le vainqueur de la Coupe du Roi, la Fédération espagnole de football avait fait le choix de revoir la compétition et ainsi la jouer sous la forme d’un « Final Four » avec les deux finalistes de la coupe nationale 2018-2019 et les deux meilleures équipes de Liga. Le Barça ayant été champion et finaliste de la Copa del Rey, le Real Madrid, troisième du dernier championnat, s’est donc vu inviter pour cette 36eme édition aux côtés des Catalans, de l’Atlético Madrid (2eme de Liga) et de Valence, tenant du titre en coupe.Ce lundi a eu lieu le tirage au sort des demi-finales et il n’y aura ni derby madrilène ni Clasico. En effet, le Barça d’Antoine Griezmann affrontera les Colchoneros le 9 janvier prochain tandis que les coéquipiers de Karim Benzema devront croiser le fer avec Valence pour une place en finale, le 12 janvier prochain. A nouvelle formule, nouveau lieu pour accueillir ces rencontres espagnoles. En plein hiver européen, les quatre formations iront prendre le soleil du coté de l’Arabie Saoudite et plus précisément de Djeddah puisque la RFEF a annoncé qu’un accord a été trouvé et signé avec le pays du Golfe pour accueillir les trois prochaines éditions de la Supercoupe d’Espagne.