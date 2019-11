CAN U23 : la Côte d'Ivoire chute face à l'Afrique du Sud

Président démissionnaire de la Bolivie, Evo Morales a reçu le soutien de Diego Maradona. L'ancienne gloire du football argentin dénonce un « coup d'État orchestré en Bolivie. »

Après quatorze ans à la présidence de la Bolivie, Evo Morales a démissionné ce lundi 11 novembre face à la pression de l'armée dans le pays. Une situation qui a attristé un grand nom du football, Diego Maradona. La légende du football argentin a tenu à apporter son soutien au président déchu, sur son compte Instagram. « Je regrette le coup d'État orchestré en Bolivie. Surtout pour le peuple bolivien, et pour Evo Morales, une bonne personne qui a toujours travaillé pour les plus pauvres », écrit-il aux côtés d'une photo prise avec Evo Morales en 2008. Il y a deux semaines, ce même Diego Armando Maradona avait félicité l'homme politique qui avait été élu au premier tour des élections présidentielles, élection contestée par l'opposition.Ce soutien au Bolivien n'est pas son premier rapport à la politique. Dans le passé, « El Pibe de Oro » avait soutenu le Cubain Fidel Castro mais aussi le Vénézuélien Hugo Chavez. Suite à sa démission, Evo Morales a obtenu l'asile politique au Mexique afin de fuir un pays dans lequel il ne se sent plus en sécurité.