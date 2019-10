CAN - U23 - Côte d'ivoire : 5 espoirs incertains

Évoluant en Espagne depuis plusieurs saisons , Junior Lago Wakalible a provoqué un tremblement de terre chez les madrilènes en réussissant un exploit retentissant lors de la 9e journée de Liga. Grand orfèvre de la victoire avec à son actif l'unique but contre le Real Madrid , l'ailier ivoirien était parvenu à assouvir sa faim . Lui qui restait muet depuis l'entame de la saison. « Dans le foot, ce que j’ai retenu, c’est que ce n’est pas que des noms ou du talent : c’est aussi la faim" a t-il admis sur les ondes de la radio Cadena Cope.Passé par Numancia durant quatre ans (sans oublier un prêt à Eibar en 2010) puis le Gimnàstic de Tarragone (deux ans) et Mirandés (une saison), Baléares et Mirandés ( en deuxième division) où il finit meilleur buteur de sa formation en six mois de compétition, l'ancien d'Issia Wazi (Côte d'Ivoire) atterrit le 27 janvier 2016 au Real Club Majorque. L'ivoirien est déniché par Maheta Molango , le directeur sportif majorquin avant d'être transféré à 300 000 milles Euros. Sous les ordres de Fernando Vázquez, le manager du club qui a vu Samuel Eto'o éclore , Junior Lago fait ses premiers pas à Majorque dans les sillons de l'international camerounais. « L’équipe était dans une mauvaise position et cherchait à se renforcer.C’est là que je suis arrivé. En plus, l’entraîneur qui était là (Fernando Vázquez, N.D.L.R.) avait déjà travaillé avec Eto’o, avec des joueurs noirs. Il voulait un ailier rapide, il me comparait à Eto’o. C’était l’exemple à suivre. » ,a t-il révélé.Toutefois la première saison ne se passe comme il en a rêvé. En quête de leurs repères , les Bermellones (Vermillons) touchent le fond en dégringolant en troisième division au soir de l'échéance. Un virage délicat pour Junior Lago auteur de six buts en 40 matches. Devrait -il faire le sacrifice de poursuivre l'aventure en dépit des nombreuses offres juteuses? "Il fallait trouver des mecs qui voulaient monter, rebâtir Majorque, ramener le club en D1. L’entraîneur (Vicente Moreno, N.D.L.R.) a été important dans mon choix de rester à Majorque parce que j’avais des offres de Cordoue et Oviedo, en deuxième division. Ils m’offraient des bons salaires, mais ici, je connaissais le coach depuis mon passage au Gimnàstic, je savais qu’il me ferait grandir." ,assure l'ailier ivoirien qui croyait en son choix. Et bien lui a pris car deux saisons après , le RC Majorque a retrouvé l'élite espagnole. Le rêve de Junior Lago commence à prendre forme car avec la grosse performance réussie contre le Réal Madrid ,il est désormais dans le viseur de certains clubs pensionnaires de Liga et Serie B ( d2 Italienne).