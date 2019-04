CAN U17 : le Cameroun sacré champion d'Afrique

Grâce à des buts de Rémy, Bamba, Celik et Pépé, Lille a facilement disposé de Nîmes, dimanche après-midi. Après une entame de match raté, les Dogues sont progressivement montés en puissance. Les hommes de Christophe Galtier reprennent six points d’avance sur l’OL.

Le debrief



20 - Nicolas Pépé est le 1er joueur de Lille à inscrire au moins 20 buts lors d'une saison de Ligue 1 depuis Eden Hazard en 2011/12 (20 buts). Pipolipo. @losclive pic.twitter.com/6UhYdtBQTT

— OptaJean (@OptaJean) 28 avril 2019

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (34eme journée) / LILLE - NIMES : 5-0

Lille

Nîmes

Suite à une entame de match poussive, Lille est progressivement monté en puissance lors de la réception de Nîmes , dimanche après-midi. Alors que Mike Maignan a été décisif en première période, les Crocos ont tout simplement explosé au retour des vestiaires, les locaux faisant la différence sur des réalisations de Loïc Rémy (51eme), Jonathan Bamba (64eme), Zeki Celik (70eme), Nicolas Pépé (80eme) et Rui Fonte (92eme). Après avoir été accroché par Toulouse, la semaine passée, le club du président Gérard Lopez a parfaitement relancé la machine avec un succès qui lui permet de reprendre six points d’avance sur l’OL (3eme). A trois journées de la fin du championnat, les hommes de Christophe Galtier sont proches de s’assurer la 2eme place. Avec les titulaires de Rémy, Gabriel et Soumaré, le coach des Dogues a su faire les bons choix sous les yeux d'un José Mourinho une nouvelle fois présent dans les tribunes de Pierre-Mauroy.Sur un coup-franc à 25 mètres, Savanier prend sa chance directement. Sa frappe flottante du pied droit oblige Maignan à un dégagement des deux poings.Légèrement décalé côté gauche aux abords de la surface de Lille, Bouanga déclenche une reprise de volée de l’extérieur du pied droit, mais Maignan est à la parade.Sur un centre parfait de Ripart depuis l’angle droit de la surface des Dogues, Guillaume et ensuite Miguel sont trop courts pour reprendre de près devant Maignan.A la suite d’une récupération de B.Soumaré, L.Rémy est lancé sur le côté droit de la surface nîmoise. Le Tricolore opte pour la frappe croisée du pied droit et Bernardoni ne peut que constater les dégâts. Cela termine dans le petit filet opposé.Parfaitement servi par J.Bamba, Pépé s’emmène le ballon dans la surface du NO puis enchaîne avec une frappe enroulée du pied gauche, mais Bernardoni sort le grand jeu de la main gauche, au sol.Sur le côté gauche, Y.Koné adresse un centre parfait en direct de J.Bamba qui place un coup de tête dans la surface du NO. Sa reprise décroisée ne laisse aucune chance à Bernardoni, le ballon terminant da,s la lucarne opposée.Idéalement lancé par T.Mendes sur le côté droit de la surface du NO, Celik lobe Bernardoni pour le 3-0 des Dogues.Seul dans la surface du NO, Leao se précipite. Sa frappe croisée du pied droit n’inquiète pas Bernardoni.Servi par Y.Koné, Leao percute sur le côté gauche. Après avoir pénétré dans la surface nîmoise, le Portugais centre en retrait pour Pépé qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide.Aux abords de la surface du NO, R.Fonte arme une demi-volée croisée du pied gauche qui trompe Bernardoni.Vigilant sur des tentatives de Téji Savanier et Denis Bouanga,a évité au LOSC de courir après le score suite à une entame de match ratée.Associé à José Fonte,a confirmé sa montée en puissance des dernières semaines. Dominateur dans les duels (24 ballons gagnés), le Brésilien a été intraitable face à Baptiste Guillaume.Passeur décisif pour Loïc Rémy,est progressivement monté en puissance au sein de l’entrejeu. En l’absence de Xeka, l’ancien Parisien a été précieux aux côtés de Thiago Mendes. L’international français U20 est aussi à l’origine de l’action qui amène le 3-0 des locaux.Aligné en charnière,n’a pas fait de miracles à un poste qui n’est pas le sien. Le numéro 26 a pris l’eau aux côtés d’Hervé Lybohy (qui n’a pas fait beaucoup mieux…).Accompagné d’Antonin Bobichon et Théo Valls, SAVANIER a une nouvelle été la plaque tournante du NO, mais c’est lui perd le ballon sur le premier but des Dogues. Ciblé par Montpellier pour le Mercato d’été, le milieu de terrain nîmois a eu trop de déchet (22 ballons perdus).Titularisé à la place de Rachid Alioui et Umut Bozok,a dû se contenter des miettes aux avant-postes. Avec dix-sept petits ballons touchés, le joueur prêté par Angers a été inexistant pour ses retrouvailles avec le LOSC.Il y a eu une intervention limite de Paquez sur Pépé (11eme) qui aurait pu valoir un penalty pour les Dogues, mais cela restera anecdotique compte tenu de la physionomie de la rencontre. M.Delerue a fait le boulot.Temps pluvieux (toit fermé) - Pelouse délicate: M.Delerue (: L.Rémy (51eme), J.Bamba (64eme), Celik (70eme), Pépé (80eme) et R.Fonte (92eme) pour Lille: L.Rémy (25eme) pour Lille - Miguel (32eme) et Bobichon (49eme) pour Nîmes: AucuneMaignan () – Celik (), J.Fonte (cap) (), Gabriel (), Y.Koné () – T.Mendes (), B.Soumaré () – Pépé (), Ikoné () puis L.Araujo (82eme), J.Bamba () puis R.Fonte (76eme) – L.Rémy () puis Leao (69eme): Koffi (g), Dabila, Pied, Niasse: C.GaltierBernardoni () – Ripart (cap) (), Miguel (), Lybohy (), Paquiez () – Valls (), Bobichon (), Bobichon () – Thioub () puis Maouassa (86eme), Guillaume () puis Alioui (65eme), Bouanga () puis Alakouch (76eme): Valette (g), Harek, Valdivia, Bozok: B.Blaquart