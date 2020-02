🔴FLASH: La FIFA propose une CAN tous les 4 ans !

🎙Gianni Infantino (Président de la FIFA) :

"Je propose d'organiser la coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans.



C'est comme ça qu'elle sera plus attrayante au niveau mondial."



Qu'en pensez-vous ? pic.twitter.com/nNVcChq8Le



— Almarssadpro.com (@ProsMarocains) February 1, 2020



CAF : Infantino veut la CAN tous les 4 ans ! https://t.co/DTNTMsT70g

— DZfoot (@DZfoot) February 1, 2020

LA FIFA VERSERA 1 MILLIARD D’EUROS POUR CONSTRUIRE DES STADES



Infantino propose d’organiser la CAN tous les quatre anshttps://t.co/jZqP780N9m

— RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2020

Le lieu et le moment de la dĂ©claration sont tout sauf fortuits. Ce samedi, alors que s’achève la mission de Fatma Samoura comme dĂ©lĂ©guĂ©e gĂ©nĂ©rale de la CAF sous l’égide de la FIFA, son prĂ©sident,Â, source d’un possible big-bang pour le football africain.« Je propose d’ plutĂ´t que deux ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial », a dĂ©clarĂ© le dirigeant italo-suisse, invitĂ© Ă s’exprimer dans le cadre du sĂ©minaire sur le dĂ©veloppement des compĂ©titions et des infrastructures en Afrique, qui se tient Ă Rabat, au Maroc.. Avoir une CAN tous les deux ans, c’est bien au niveau commercial ? Cela a dĂ©veloppĂ© les infrastructures ? », s’est interrogĂ© le boss du football mondial, avant de lâcher : « RĂ©flĂ©chissez Ă la passer Ă tous les quatre ans ! »La FIFA continue ainsi de suivre son agenda : leÂ, dĂ©cidĂ©e en 2017 par la CAF, alors que la (disputĂ©e Ă 24 Ă©quipes et tous les quatre ans, en remplacement de la Coupe des ConfĂ©dĂ©rations) Ă©tait dĂ©jĂ dans les tuyaux, ouvrait la voie Ă un tel changement de pĂ©riodicitĂ©.L’étĂ© 2021 verra l’instance mondiale lancer sa nouvelle Ă©preuve. La CAN, reprogrammĂ©e en hiver, ne lui fera pas d’ombre, mais quid des Ă©ditions suivantes ? Les prochaines rĂ©unions des organes dirigeants de la CAF seront Ă surveiller attentivement. La question de la du passage Ă une CAN tous les quatre ans se trouve dĂ©jĂ au centre des discussions.Ce samedi, Gianni Infantino a livrĂ© une indication Ă ce sujet. « La FIFA versera 1 milliard d’euros pour que chaque pays africain puisse se doter d’un stade de classe internationale », a promis le prĂ©sident de la FIFA. Les grandes manĹ“uvres ne font sans doute que commencer.