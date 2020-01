L’Equipe fait le point, ce mardi, sur l’enquĂȘte concernant l’attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un virement suspect et le fameux dĂ©jeuner de l’ElysĂ©e sont dans le viseur des enquĂȘteurs.

Le rachat du PSG conditionnĂ© par l’attribution du Mondial 2022 ?

Dans prĂšs de trois ans, la Coupe du Monde au Qatar dĂ©butera. Et d’ici lĂ , qui sait ce que l’on dĂ©couvrira. Mardi, L’Equipe fait un point dĂ©taillĂ© sur l’enquĂȘte concernant l’attribution de ce Mondial. Une information judiciaire a Ă©tĂ© ouverte le 28 novembre par le Parquet National Financier pour « corruption privĂ©e, active et passive » et « blanchiment et recel » aprĂšs plus de trois ans d’enquĂȘte prĂ©liminaire. Avec, dĂ©sormais, deux points bien prĂ©cis qui sont scrutĂ©s.Au dĂ©part, Mohamed Ben Hammam, homme d’affaires qatarien et ancien membre du comitĂ© exĂ©cutif de la FIFA. A l’arrivĂ©e, un intermĂ©diaire français. Le but : assurer la dĂ©fense de Reynald Temarii, ex-prĂ©sident de la confĂ©dĂ©ration ocĂ©anienne de football (OFC) et Ă©galement ancien membre du comitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration, soupçonnĂ© de corruption en lien avec l’attribution du mondial 2022. C’est l’un des Ă©lĂ©ments troublants mis en lumiĂšre par les enquĂȘteurs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financiĂšres et fiscales (OCLCIFF), dont le travail avance., dĂ©jĂ Ă©voquĂ© Ă plusieurs reprises. Un repas qui avait rĂ©uni Michel Platini (prĂ©sident de l’UEFA et membre du comitĂ© exĂ©cutif de la FIFA), Nicolas Sarkozy (prĂ©sident de la RĂ©publique), Tahim al-Thani (futur Ă©mir du Qatar) et le cheikh Hamad ben Jasmen al-Thani, premier ministre et ministre des Affaires Ă©trangĂšres de l’émirat. Platini aurait fait son choix pour le Qatar aprĂšs ce repas, ayant initialement choisi les Etats-Unis. L’Equipe explique qu’une perquisition aurait Ă©tĂ© menĂ©e en mai 2019 dans les locaux du groupe hĂŽtelier Accor et de son PDG SĂ©bastien Bazin, ancien PDG de Colony Capital, fonds d’investissement anciennement propriĂ©taire du PSG. Les bureaux de ce dernier auraient Ă©galement Ă©tĂ© perquisitionnĂ©s le 19 juin. Une source judiciaire a confirmĂ© au quotidien que l’objectif de ces perquisitions Ă©tait de trouver des preuves que le rachat du club francilien par le Qatar Ă©tait conditionnĂ© Ă l’attribution du mondial 2022. Dans les prochaines semaines, Sepp Blatter, prĂ©sident de la FIFA au moment des faits, pourrait ĂȘtre auditionné