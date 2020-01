CAN 2023 : Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan va être réhabilité

Son dernier match de l’année 2019, Joël Matip l’a disputé sur la pelouse d’Old Trafford le 20 octobre, contre Manchester United (1-1). Et son premier match de l’année 2020 pourrait se dérouler cette fois à Anfield dimanche, contre la même équipe de… Manchester United. Blessé depuis de longues semaines, le défenseur international camerounais serait apte pour disputer le derby de la 23journée de Premier League. Le manager des Reds, Jürgen Klopp a en effet assuré que Joël Matip, tout comme Fabinho et Dejan Lovren seraient aptes à ce rival qui pour l'heure, est la seule équipe à avoir résisté au leader du championnat anglais en obtenant le point du match nul à l'aller. « J'attends vraiment qu'ils soient sur le terrain et que quelqu'un me dise qu'ils sont autorisés à faire la séance complète », a déclaré Klopp sur le site officiel de Liverpool.