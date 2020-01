CAN 2021 : Un retour en hiver ?

Dieumerci Ndongala file en Turquie !

Turquie 🇹🇷 : C’est officiel, Dieumerci Ndongala vient de s’engager à @kasimpasa sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En cas de maintien, l’option sera levée pour 1,5 millions.#RDC #Mercato pic.twitter.com/Jlxc10HGos — Leopard Leader Foot (@leopard243) 14 janvier 2020

Coming soon to a Bernabeu near you... It’s Donny van de Beek! 🤩 Everything is set for him to join @realmadriden in the summer 👀✍️https://t.co/hIexvgOB9e pic.twitter.com/d9xME2A0jN — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 15 janvier 2020

👨‍⚕️ Visite mediche per Politano pic.twitter.com/jiYYqbCASX — AS Roma (@OfficialASRoma) 15 janvier 2020

Olivier Giroud à l'Inter : ce serait fait Selon la presse italienne, Chelsea et l'Inter Milan auraient trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'Olivier Giroudhttps://t.co/ujedPbAsnA pic.twitter.com/SGK8xnmTY9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 janvier 2020

Mis à l’écart au KRC Genk (Belgique) depuis l’arrivée du technicien allemand Hannes Wolf au début du mois de décembre, l’ailier international congolais, Dieumerci Ndongala, va poursuivre sa carrière en Turquie. Le "Léopard", apparu à onze reprises en Jupiler League cette saison, a été prêté jusqu’à la fin de l’exercice à Kasimpasa, 14eme de Süper Lig à la trêve. A lire aussi >> Divers : Ndongala accusé à tort de... vol ! Au sein du club turc, le natif de Kinshasa retrouvera d'autres joueurs africains à l'image de l’attaquant sénégalais Mame Thiam, du buteur guinéen Bangali-Fode Koita mais également du défenseur international tunisien, Syam Ben Youssef.Anderson Niangbo change d’air. L’attaquant ivoirien du Red Bull Salzbourg s’est engagé jusqu’en juin 2024 à La Gantoise, a annoncé le club belge mercredi, à trois jours de la fin de la trêve hivernale. La semaine dernière, le club champion d’Autriche avait mis fin à son prêt au Wolfsberger AC, un autre club autrichien pour le compte duquel il avait inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 26 matchs. Âgé de 20 ans, Niangbo est international olympique.A en croire les informations de Marca et De Telegraaf , le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Donny Van de Beek , bourreau du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions l'an dernier, va s'engager en faveur de la "Maison Blanche" l'été prochain. Auteur d'une saison 2018/2019 remarquable (17 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues), le prodige néerlandais de 22 ans était dans le viseur des dirigeants madrilènes depuis plusieurs mois. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente ce mercredi, moyennant une indemnité de transfert de 55 millions d’euros.José Mourinho tient son tout premier renfort à Tottenham. Ce mercredi matin, le club londonien a officialisé la venue de la jeune pépite portugaise Gedson Fernandes. Ce dernier débarque de Benfica. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt de dix-huit mois, et avec option d’achat à la clé et qui s’élèverait à 65M€. Pour les Spurs, il s’agit d’une belle acquisition puisque cet international lusitanien (2 capes) était très sollicité.Privée de sa jeune star Nicolo Zaniolo jusqu’à la fin de la saison, l’AS Rome a décidé de miser sur son ancien protégé Matteo Politano. Ce mercredi, et six ans et demi après l’avoir quittée, le milieu de terrain international italien a retrouvé la Louve. Une visite médicale est programmée dans la journée et un engagement dans la foulée.La signature d’Olivier Giroud à l’Inter Milan se précise. À en croire les révélations de RMC Sport, et qui sont confirmées par plusieurs sources anglaises, ce transfert devrait être bouclé ce week-end au plus tard. Tout est réuni pour que l’international français prenne la direction de la Lombardie. Le seul détail qui coince c’est l’accord de Chelsea, puisque la demande des responsables londoniens n’a pas encore été satisfaite. Cependant, les positions des deux camps se sont considérablement rapprochées. Les Blues exigent de toucher au moins 7M€ pour leur avant-centre, tandis que l’Inter propose 5M€, plus d’éventuels bonus. Rien de vraiment insurmontable, et il y a fort à parier que pour l’intérêt général les positions vont encore converger dans les prochains jours, ou heures.