CAN 2021 - RD Congo : la liste finale pour le Gabon et la Gambie

Le milieu de terrain Valentin Rongier est une nouvelle fois revenu sur son transfert mouvementé à l’OM lors du dernier jour du Mercato estival.

Rongier : « J’ai abandonné certaines primes pour l’OM »

Depuis un peu plus de deux mois, Valentin Rongier est un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain vit une nouvelle aventure dans son club de cœur , mais l'ancien Nantais n’arrive pas encore à totalement oublier les circonstances dans lesquelles il s’était engagé en faveur de la formation phocéenne. La journée du 31 août 2019 l’a marqué à jamais. En raison d’un différend financier entre les deux clubs , et de l’intransigeance montrée par le président Waldemar Kita, le natif de Mâcon a bien cru que son transfert allait capoter. Et, après de longues heures d’attente dans les locaux de l’OM, l'ex-international Espoirs français s’était même préparé à traverser une nouvelle fois la France pour retourner à Nantes, la mort dans l’âme. Finalement, avec une journée de retard, et après que les Marseillais se soient alignés sur l’offre demandée, tout est rentré dans l’ordre Dans un long entretien accordé au mensuel So Foot, Valentin Rongier est revenu sur ces 24 heures totalement ubuesques. «, s’est-il remémoré. On débarque donc à la Commanderie, contents, et là, tu vois la tête des gens... Ils tiraient une de ces tronches... On me lâche : « Kita a changé l’offre qu’il voulait... » C’est reparti pour un tour. » Avec le recul, le numéro 21 de l'OM préfère en rire de cet épisode, mais il a assuré qu’au moment des faits, il était complètement déboussolé et avec le moral au plus bas : « De 15h30 à 23 heures, on est là, dans un bureau, à attendre la fin des négociations. C’était un sketch ! J’ai fait les efforts financiers, j’ai abandonné certaines primes pour permettre à l’OM d’avoir une meilleure trésorerie, et pourtant dans ma tête, je me prépare à rentrer à Nantes ».Rongier aura finalement coûté 13 M€ à l’Olympique de Marseille (hors bonus). Un investissement qu’il tarde, pour l’instant à justifier. Aligné à huit reprises en championnat (dont 5 fois comme titulaire),Et son rendement global est bien au-deçà de ce qu’il montrait du côté de la Beaujoire. A-t-il été touché par son arrivée agitée sur les bords de la Méditerranée bien plus qu’il ne le prétend ?