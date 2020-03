CAN 2021 : plusieurs pays réclament le report des éliminatoires

La Gambie et le Kenya ont réclamé le report des matches des éliminatoires de la CAN 2021 , prévus fin mars, à cause de la propagation du Coronavirus.Le sélectionneur de la Gambie,a appelé à reporter les deux rencontres de son équipe face au Gabon, dans une déclaration faite sur la BBC."Nous ne pouvons pas nous attendre à jouer des matchs de qualification lorsque certains pays ne peuvent pas utiliser bon nombre de leurs meilleurs joueurs – non pas à cause de blessures ou de raisons personnelles, mais à cause d’un problème international", a-t-il indiqué."Maintenant, nous parlons de l’Italie. Mais il y a aussi d’autres pays européens comme la France et même la Belgique, où les cas de coronavirus augmentent beaucoup"."Nous ne savons pas combien de temps cela se passera. Peut-être que dans une semaine, il y aura des parties de la France également en quarantaine et de nombreux joueurs africains qui joueront en France en subiront également des conséquences", a-t-il conclu.Omar Colley (Sampdoria), Lamin Barrow (Bologne), Lamin Jallow (Salernitana) et Ebrima Colley (Atalanta) font partie des joueurs bloqués en Italie à cause de l'épidémie.De son côté, le président de la Fédération du Kenya a demandé que les prochains matches de la sélection contre les Comores soient reportés puisque cet adversaire compte plusieurs joueurs en France, un foyer du coronavirus.Le ministre égyptien a de son côté suspendu les activités sportives tandis que le Rwanda a interdit à son équipe nationale de jouer toute compétition continentale dont les éliminatoires de la CAN 2021 et la phase finale du CHAN prévue le 4 avril au Cameroun.A lire aussi >> CAN 2021 : le Zimbabwe reçoit l'Algérie en Afrique du Sud