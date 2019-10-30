🔴Eliminatoires CAN 2021: la liste de la RDC dévoilée !

Voici la sélection de Christian Nsengi pour les deux confrontations face aux panthères de Gabon et face aux scorpions de la Gambie. @RiffiMandanda16 et @NillDePauw seront la dans un premier temps pour régler leur dossier.#RDC #CAN2021 pic.twitter.com/lvwzxg35Fc
— Leopard Leader Foot (@leopard243) 30 octobre 2019
Les 28 Léopards:
- JOEL KIASSUMBUA (SERVETTE GENEVE/ SUISSE)
- RIFFI MANDANDA (US BOULOGNE/ FRANCE)
- JACKSON LUNANGA (AS V.CLUB/ RD CONGO)
- MUKOKO AMALE (DCMP/ RD CONGO)
- JORDAN IKOKO (LUDOGORETS/ BULGARIE)
- CHRISTIAN LUYINDAMA (GALATASARAY/ TURQUIE)
- MARCEL TISSERAND (WOLFSBOURG/ ALLEMAGNE)
- CHANCEL MBEMBA (FC PORTO/ PORTUGAL)
- MUSTAFA AVADONGO (AS V.CLUB/ RD CONGO)
- ARTHUR MASUAKU (WEST HAM UNITED/ ANGLETERRE)
- FABRICE NSAKALA (ALANYASPOR/ TURQUIE)
- WILFRIED MOKE (ANKARAGUCU/ TURQUIE)
- GIANNELLI IMBULA (LECCE/ ITALIE)
- SAMUEL MOUTOUSSAMY (FC NANTES/ FRANCE)
- PAUL-JOSE MPOKU (STANDARD DE LIEGE/ BELGIQUE)
- NEESKENS KEBANO (FULHAM FC/ ANGLETERRE)
- CHADRAC AKOLO (AMIENS SC/ FRANCE)
- GAEL KAKUTA (AMIENS SC/ FRANCE)
- JORDAN BOTAKA (SAINT TROND/ BELGIQUE)
- YANNICK YALA BOLASIE (SPORTING CP/ PORTUGAL)
- DIEUMERCI NDONGALA (GENK/ BELGIQUE)
- JODY LUKOKI (LUDOGORETS/ BULGARIE)
- CEDRIC BAKAMBU (BEIJING GUOAN/ CHINE)
- JACKSON MULEKA (TP MAZEMBE/ RD CONGO)
- NELSON BALONGO (SAINT TROND/ BELGIQUE)
- NILL DE PAUW (RIZESPOR/ TURQUIE)
- JONATHAN OKITA (NEC NIMEGUE/ PAYS-BAS)
- JONATHAN BOLINGI (AS EUPEN/ BELGIQUE)