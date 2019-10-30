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🔴Eliminatoires CAN 2021: la liste de la RDC dévoilée !

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 17:18 UTC
Les Léopards de la RD Congo Copyright -OFC
Copyright : Panoramic
Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Christian Nsengi Biembe, a dévoilé ce mercredi sa liste élargie de 28 joueurs en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 face au Gabon et la Gambie. >> Eliminatoires CAN 2021: le calendrier de la RDC



Les 28 Léopards:

  1.  JOEL KIASSUMBUA (SERVETTE GENEVE/ SUISSE)

  2. RIFFI MANDANDA  (US BOULOGNE/ FRANCE)

  3.  JACKSON LUNANGA (AS V.CLUB/ RD CONGO)

  4.  MUKOKO AMALE  (DCMP/ RD CONGO)

  5.  JORDAN IKOKO (LUDOGORETS/ BULGARIE)

  6.  CHRISTIAN LUYINDAMA (GALATASARAY/ TURQUIE)

  7.  MARCEL TISSERAND (WOLFSBOURG/ ALLEMAGNE)

  8.  CHANCEL MBEMBA (FC PORTO/ PORTUGAL)

  9.  MUSTAFA AVADONGO (AS V.CLUB/ RD CONGO)

  10.  ARTHUR MASUAKU (WEST HAM UNITED/ ANGLETERRE)

  11.  FABRICE NSAKALA (ALANYASPOR/ TURQUIE)

  12.  WILFRIED MOKE  (ANKARAGUCU/ TURQUIE)

  13.  GIANNELLI  IMBULA  (LECCE/ ITALIE)

  14.  SAMUEL MOUTOUSSAMY  (FC NANTES/ FRANCE)

  15.  PAUL-JOSE MPOKU (STANDARD DE LIEGE/ BELGIQUE)

  16.  NEESKENS KEBANO (FULHAM FC/ ANGLETERRE)

  17.  CHADRAC AKOLO (AMIENS SC/ FRANCE)

  18.  GAEL KAKUTA (AMIENS SC/ FRANCE)

  19.  JORDAN BOTAKA  (SAINT TROND/ BELGIQUE)

  20.  YANNICK YALA BOLASIE (SPORTING CP/ PORTUGAL)

  21.  DIEUMERCI NDONGALA  (GENK/ BELGIQUE)

  22.  JODY LUKOKI (LUDOGORETS/ BULGARIE)

  23.  CEDRIC BAKAMBU  (BEIJING GUOAN/ CHINE)

  24.  JACKSON MULEKA  (TP MAZEMBE/ RD CONGO)

  25.  NELSON BALONGO (SAINT TROND/ BELGIQUE)

  26.  NILL DE PAUW (RIZESPOR/ TURQUIE)

  27.  JONATHAN OKITA (NEC NIMEGUE/ PAYS-BAS)

  28.  JONATHAN BOLINGI  (AS EUPEN/ BELGIQUE)

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🔴Eliminatoires CAN 2021: la liste de la RDC dévoilée !

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30 octobre 2019, 17:18 UTC
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Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Christian Nsengi Biembe, a dévoilé ce mercredi sa liste élargie de 28 joueurs en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 face au Gabon et la Gambie. >> Eliminatoires CAN 2021: le calendrier de la RDC



Les 28 Léopards:

  1.  JOEL KIASSUMBUA (SERVETTE GENEVE/ SUISSE)

  2. RIFFI MANDANDA  (US BOULOGNE/ FRANCE)

  3.  JACKSON LUNANGA (AS V.CLUB/ RD CONGO)

  4.  MUKOKO AMALE  (DCMP/ RD CONGO)

  5.  JORDAN IKOKO (LUDOGORETS/ BULGARIE)

  6.  CHRISTIAN LUYINDAMA (GALATASARAY/ TURQUIE)

  7.  MARCEL TISSERAND (WOLFSBOURG/ ALLEMAGNE)

  8.  CHANCEL MBEMBA (FC PORTO/ PORTUGAL)

  9.  MUSTAFA AVADONGO (AS V.CLUB/ RD CONGO)

  10.  ARTHUR MASUAKU (WEST HAM UNITED/ ANGLETERRE)

  11.  FABRICE NSAKALA (ALANYASPOR/ TURQUIE)

  12.  WILFRIED MOKE  (ANKARAGUCU/ TURQUIE)

  13.  GIANNELLI  IMBULA  (LECCE/ ITALIE)

  14.  SAMUEL MOUTOUSSAMY  (FC NANTES/ FRANCE)

  15.  PAUL-JOSE MPOKU (STANDARD DE LIEGE/ BELGIQUE)

  16.  NEESKENS KEBANO (FULHAM FC/ ANGLETERRE)

  17.  CHADRAC AKOLO (AMIENS SC/ FRANCE)

  18.  GAEL KAKUTA (AMIENS SC/ FRANCE)

  19.  JORDAN BOTAKA  (SAINT TROND/ BELGIQUE)

  20.  YANNICK YALA BOLASIE (SPORTING CP/ PORTUGAL)

  21.  DIEUMERCI NDONGALA  (GENK/ BELGIQUE)

  22.  JODY LUKOKI (LUDOGORETS/ BULGARIE)

  23.  CEDRIC BAKAMBU  (BEIJING GUOAN/ CHINE)

  24.  JACKSON MULEKA  (TP MAZEMBE/ RD CONGO)

  25.  NELSON BALONGO (SAINT TROND/ BELGIQUE)

  26.  NILL DE PAUW (RIZESPOR/ TURQUIE)

  27.  JONATHAN OKITA (NEC NIMEGUE/ PAYS-BAS)

  28.  JONATHAN BOLINGI  (AS EUPEN/ BELGIQUE)

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🔴OFC: Sadio Mané élu meilleur joueur africain du mois d'Octobre !

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 15:04 UTC
Sadio Mané - Liverpool Copyright -@LFC
Selon vous, la super star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, a été le meilleur joueur africain évoluant en Europe durant le mois d'Octobre. Le Lion de la Téranga devance Nicolas Pépé et Jean-Pierre Nsamé. A l’issue d'un mois d'Octobre riche en émotions pour nos représentants africains en Europe, la rédaction d’Orange Football Club vous a consulté afin de désigner notre meilleur ambassadeur sur le "Vieux Continent" durant les 30 derniers jours. Et après plus de 200 votes, vous avez élu Sadio Mané. A lire aussi >> Mané, Nsamé, Mbokani... Le Top 10 des meilleurs buteurs africains de la saison 2019/2020 Auteur de trois buts et de trois passes décisives en six apparitions lors du mois écoulé, Mané est en effet l’un des grands artisans du brillant début de saison du club de la Mersey (9 victoires et un nul en 10 matchs en PL). L'enfant de Bambali récolte 53% des voix et devance largement l'ailier ivoirien d'Arsenal, Nicolas Pépé (16%). Il convient de noter également que le podium est complété par l'attaquant camerounais Jean-Pierre Nsamé avec 11% des suffrages, tandis que le buteur sénégalais d'Alanyaspor Papiss Cissé (10%) et l'expérimenté canonnier congolais, Dieumerci Mbokani (9%), se classent respectivement 4ème et 5ème de notre consultation. Ci-après les résultats complets des votes :

Racisme: Yaya Touré monte au créneau contre la FIFA !

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 14:41 UTC
Yaya Touré Copyright -AFP
En pointe sur le combat contre le racisme dans le football, le bien nommé «Gnégnéri» Yaya Touré s'en est pris à la FIFA depuis la Chine où il évolue désormais. Auprès de l'AFP, le légendaire capitaine des Eléphants reproche à l'instance internationale un manque d'actions concrètes. Voilà une sortie qui ne passera pas inaperçue. Evoluant désormais du côté de l'Empire Céleste, l’ex star de Manchester City, Yaya Touré, accuse la FIFA de "se ficher" du racisme dans le sport. Sur le site de l’AFP, il revient sur les incidents racistes au cours du match Bulgarie-Angleterre (0-6) lors des éliminatoires de l’Euro 2020. Une partie du public bulgare avait en effet adressé des saluts nazis et lancé des cris de singes à destination des joueurs noirs des "Three Lions". Malgré ces incidents, les joueurs anglais avaient choisi de rester sur la pelouse afin de terminer la rencontre. L’Ivoirien estime que c’est une «honte» que les Anglais n’aient pas quitté le terrain. Mais les joueurs de Gareth Southgate ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade. Yaya Touré, connu pour ses prises de position dans la lutte contre le racisme dans les stades, s’attaque à la FIFA : « Les gens de la FIFA s’en fichent de toute façon, ils en parlent mais ça continue. Je n’ai pas envie de dire que je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet. Ça me met en rogne », a confié le milieu de terrain dans cet entretien. L’Ivoirien conclut ses propos par un tacle sur l’Europe : « Quand je joue dans les stades ici (en Chine), personne ne me hue parce que je suis noir. C’est une culture différente, il y a du respect. En Europe, ils ne respectent personne. »

Arsenal : Keown donnerait le brassard à Aubameyang

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 14:38 UTC
Aubameyang Copyright -AFP
Ancien joueur d'Arsenal, Martin Keown s'est exprimé sur le statut de capitaine au sein de l'effectif d'Unai Emery. L'Anglais a fait savoir au Daily Mail que Pierre-Emerick Aubameyang était le plus à même de porter le brassard, étrenné pour le moment par le milieu suisse Granit Xhaka. "Emery est autant à blâmer que quiconque. Si vous laissez les joueurs choisir leur capitaine, cela devient un concours de popularité et ce n'est pas ce que signifie le leadership. Je n'ai jamais eu de manager qui ait décidé le capitaine de cette façon et pour moi, Aubameyang est le meilleur choix." A lire aussi >> Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang bientôt prolongé

Eliminatoire CAN 2021 : Aliou Cissé zappe Mbaye Diagne et Papiss Cissé

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 14:38 UTC
Mbaye Diagne
Pour le compte de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de 2021, Aliou Cissé a publié la liste des joueurs sélectionnes, ce jeudi 31 octobre 2019 à 10H00 GMT.  Demain, jeudi, Aliou Cissé va dévoiler la liste des joueurs sélectionnés en vue des matches contre le Congo puis contre le l'Eswatini (ex Swaziland). Selon les informations de la presse sénégalaise, le sélectionneur des lions de la Téranga devrait se passer de Mbaye Diagne pour ces deux matches. Non sélectionné pour le match contre le Brésil (1-1), l’attaquant sénégalais n’est pas, en ce moment, dans les bonnes grâces du technicien sénégalais. Depuis son transfert au Fc Bruges, Mbaye Diagne a un temps de jeu très faible. L’attaquant sénégalais n’a aucune titularisation en 5 matches. En plus en 9 sélections, dont 2 comme titulaire, l'ancien joueur de Galatasaray affiche un bilan de zéro but avec le Sénégal.  Mbaye Diagne ne sera donc pas sélectionné de même que Papiss Demba Cissé dont le nom revenait avec insistance. Aliou Cissé devrait faire aux joueurs qui ont joué le match contre le Brésil (1-1).  Le Sénégal doit affronter le Congo (13 novembre à Thiès) et l'Eswatini (ex Swaziland) (19 novembre, chez l'adversaire).  

Coupe du monde U17 – deuxième journée : Le Sénégal affronte les Pays-Bas

Auteur: Media365
30 octobre 2019, 14:36 UTC
Le Sénégal affronte les Pays-Bas pour son sa deuxième sortie dans cette coupe du monde 2019 au Brésil. Les lionceaux ont remporté leur premier match face aux Etats-Unis (4-1) et sont leaders du groupe D.  Après sa victoire contre les Etats-Unis (4-1), le Sénégal affronte les Pays-Bas, ce soir à 20H GMT pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la coupe du monde des moins de 17 ans. Face aux Néerlandais, les protégés de Malik Daf tenteront de remporter la rencontre et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition pour sa première participation dans un mondial de cette catégorie.  « On s’est bien entraîné, on s’est bien préparé. La tâche ne sera pas facile, mais je sais que si nous arrivons à jouer notre jeu et poser le ballon au sol, ça peut passer. Parce que nous on respecte toutes les équipes, mais on n’a pas peur de personne. On a une équipe joueuse, on a des joueurs talentueux, on a des joueurs qui ont beaucoup progressé dans le haut niveau. Maintenant, il suffit de ne pas trop jouer avec légèreté, de rester concentré de la 1ère à la dernière minute », a laissé entendre le sélectionneur des lionceaux, Malik Daf  
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