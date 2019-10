🔴Eliminatoires CAN 2021: la liste de la RDC dévoilée !

Le SĂ©nĂ©gal affronte les Pays-Bas pour son sa deuxième sortie dans cette coupe du monde 2019 au BrĂ©sil. Les lionceaux ont remportĂ© leur premier match face aux Etats-Unis (4-1) et sont leaders du groupe D.Â

Après sa victoire contr

e les Etats-Unis (4-1), le SĂ©nĂ©gal affronte les Pays-Bas, ce soir Ă Â 20H GMT pour le compte de la deuxième journĂ©e des phases de groupe de la coupe du monde des moins de 17 ans. Face aux NĂ©erlandais, les protĂ©gĂ©s de MalikÂ

Daf

 tenteront de remporter la rencontre et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compĂ©tition pour sa première participation dans un mondial de cette catĂ©gorie.Â

« On s’est bien entraĂ®nĂ©, on s’est bien prĂ©parĂ©. La tâche ne sera pas facile, mais je sais que si nous arrivons Ă jouer notre jeu et poser le ballon au sol, ça peut passer. Parce que nous on respecte toutes les Ă©quipes, mais on n’a pas peur de personne. On a une Ă©quipe joueuse, on a des joueurs talentueux, on a des joueurs qui ont beaucoup progressĂ© dans le haut niveau. Maintenant, il suffit de ne pas trop jouer avec lĂ©gèretĂ©, de rester concentrĂ© de la 1ère à la dernière minute », a laissĂ© entendre le sĂ©lectionneur des lionceaux, MalikÂ

Daf