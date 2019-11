CAN 2021 : Les 23 Togolais convoqués

Ce lundi, Claude Le Roy, sélectionneur du Togo, a annoncé la liste des 23 joueurs retenus pour les rencontres contre les Comores et le Kenya.

, a convoqué 23 joueurs pour les rencontres des éliminatoires de la CAN 2021, face aux Comores le 14 novembre à Lomé, puis au Kenya le 18. Parmi eux(23 ans). L'ancien international U19 belge, formé au Standard de Liège et passé notamment par l’AS Monaco et Everton, a décidé de répondre favorablement aux appels des Eperviers.est appelé pour la première fois en A, dans une liste qui comprend, avec Djene Dakonam, Lalawélé Atakora, Matthieu Dossevi , Ilhas Bebou et autre Kodjo Fo Doh Laba.