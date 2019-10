CAN 2021 : les 23 de l'Afrique du Sud face au Ghana et au Soudan

En inscrivant son 229eme but avec le Real Madrid mercredi soir, Karim Benzema a battu le record de buts inscrits par un Français dans un club étranger, qui était jusqu’ici détenu par Thierry Henry.

10 - Karim Benzema has been directly involved in 10 goals in LaLiga this season (seven goals and three assists), more than any other player. Fantastic. pic.twitter.com/dF3MLZ9MYd