CAN 2021 : le Zimbabwe reçoit l'Algérie en Afrique du Sud

A trois semaines des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021, Orange Football Club fait le point des performances des attaquants camerounais, présélectionnés par Toni Conceiçao.

Toko Ekambi voit jaune

Ignatius Ganago joue les mégots

Stéphane Bahoken « stérile »

Aboubakar réapparait 10 minutes

« Chômage » forcé

Ce n’est pas la fête pour les attaquants camerounais, retenus dans la liste des 33 postulants à une place pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021. Parmi les présélectionnés de Toni Conceiçao, aucun n’a été capable de trouver le chemin des filets ce week-end.En déplacement à Lille pour le choc de la 28journée de Ligue 1, Karl Toko Ekambi n’a pas trouvé de solution pour l’OL (1-0). Alors qu’il démarre bien son match avec une frappe captée par Maignan. S’il a eu le mérite de créer des opportunités pour son équipe, le Camerounais s’est aussi illustré par son manque d'adresse dans le dernier geste. A l'image de son gros raté devant le but en première période, sur un bon service de Dubois.L’OGC Nice n’a pas eu besoin d’Ignatius Ganago pour venir à bout de Monaco (2-1), en ouverture de la 28journée de Ligue 1. Rentré en jeu à la 85minute de la partie, le jeune attaquant camerounais n’a pas eu suffisamment de temps pour briller. Heureusement pour le Gym, Dolberg a fait le job en inscrivant un doublé.Il a eu assez de temps (74 minutes) pour faire plier la défense de Nantes. Mais malgré ses efforts et son engagement offensif, Stéphane Bahoken n’a pas trouvé le chemin des filets. Le SCO Angers a dû s’en remettre à Thomas et Bobichon pour s’imposer 2-0. Un match à oublier pour le Camerounais.Présélectionné en équipe nationale malgré son faible temps de jeu, Vincent Aboubakar (3 apparitions en championnat de D1 du Portugal cette saison) a rejoué samedi avec le FC Porto. Rentré en jeu à la 80minute, l’attaquant camerounais de 28 ans n’a pas apporté grand-chose dans ce duel qui opposait les Dragons à Rio Ave (1-1).A la recherche de son 4but de la saison en Jupiler Pro League depuis le 7 février, Fabrice Olinga a encore terminé un match sans réussite samedi. C’était à l’occasion du duel entre son club, le Royal Mouscron et Waasland-Beveren (1-0). Loin d’être vraiment dangereux pour la défense adverse, le Camerounais a eu des difficultés pour faire parler son talent.Les autres attaquants présélectionnés par Toni Conceiçao sont au « chômage » forcé. Si le PSG d’Eric-Maxim Choupo-Moting, devenu indésirable, n’avait pas de match au programme, Christian Bassogog (Henan Jianye) et John Mary (Shenzen) n’ont pas joué à cause de l’épidémie de coronavirus qui menace la Chine principalement. Matchs reportés également en Suisse où Jean Pierre Nsame et Nicolas Moumi Ngamaleu n’ont plus joué en championnat depuis le 23 février.