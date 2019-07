CAN 2021 : Le tirage au sort des éliminatoires

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021 a été effectué ce jeudi. Retrouvez la composition des 12 groupes.

La composition des 12 groupes :

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021, ce jeudi au Caire. Après un tour préliminaire qui verra les huit équipes les moins bien classées s'affronter en matchs aller-retour au mois d'octobre, les 48 équipes seront réparties en 12 poules de 4, dont les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale, programmée au Cameroun. Les éliminatoires débuteront au mois de novembre prochain. Parmi les groupes à suivre, citons le A avec le Mali et la Guinée, le C avec le Ghana et l'Afrique du Sud, le D avec la RDC et le Gabon, le J avec la Tunisie, la Libye (qui recevait ces dernières années en... Tunisie) et la Guinée équatoriale, au douloureux souvenir de la CAN 2015... Quant aux finalistes de la CAN 2019, qui se termine demain vendredi, les deux sont tombés dans des groupes à leur portée : les Fennecs avec trois équipes d'Afrique australe (Zambie, Zimbabwe, Botswana) et les Lions de la Teranga avec leurs voisins bissau-guinéens, le Congo et l'Eswatini.Mali, Guinée, Namibie, Liberia ou Tchad.Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud ou Seychelles.Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Île Maurice ou Sao Tomé-et-Principe.RD Congo, Gabon, Angola, Djibouti ou Gambie.Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi.Cameroun, Cap-Vert, Mozambique, Rwanda.Egypte, Kenya, Togo, Comores.Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana.Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, Eswatini.Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale.Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie.Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho.Liberia - TchadSoudan du Sud - SeychellesÎle Maurice - Sao Tomé-et-PrincipeDjibouti - Gambie