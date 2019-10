CAN 2021 : Le programme du tour préliminaire

[#Mercato🔁] Selon l’Equipe, le PSG est intéressé par Rayan Aït-Nouri🇫🇷, le latéral de 18 ans d’Angers. Sa valeur marchande est estimée entre 15M€ et 20M€ ! pic.twitter.com/rav6oGWVUj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 5 octobre 2019

Aït-Nouri : « Je suis très bien à Angers »

Suivi par une flopée de clubs étrangers,(18 ans), le latéral gauche d’, aurait aussi la cote en. Selon les informations de, leaurait un œil sur la situation du protégé de, auteur de deux passes décisives cette saison en championnat., le directeur sportif du club de la Capitale, se serait renseigné sur le profil de l’international Espoirs français. Lié jusqu’enavec le, le natif de Montreuil disposerait d’un de sortie autour de quinze millions d’euros, et il pourrait s’agir d’une piste pour remplacer le décevant. Pour l’instant, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas passée à la phase concrète des opérations, mais nos confrères évoquent « une solution crédible » pour le défenseur angevin ().« C’est toujours bien que de grands clubs aient un œil sur moi, a expliqué Rayan Aït-Nouri après la défaite concédée samedi sur la pelouse du Parc des Princes (4-0, 9eme journée de Ligue 1). Mais je me concentre sur Angers. J’ai toujours été très content de porter le maillot de mon club formateur. Je suis très bien à Angers et je vais continuer l’aventure avec Angers.J’ai le temps devant moi. Je suis très bien à Angers et ma priorité, c’est mon club. » Il convient de noter également qu'outre le, des formations anglaises, italiennes et espagnoles seraient également sur la piste du numéro 3.