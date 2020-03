CAN 2021 : Le Congo avec Bifouma contre l’Eswatini

Thievy Bifouma effectue son retour avec le Congo, en vue des rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 face à l'Eswatini.

Valdo joue la carte jeunes. Pour la double confrontation face à l'Eswatini, en éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur du Congo a convoqué quatre nouveaux joueurs : les défenseurs Bradley Mazikou et Sena Miangué, le milieu de terrain Warren Tchibembé et le gardien de but Erwann Ofouya, qui évolue en D3 canadienne. Absent lors des deux dernières sorties des Diables Rouges, contre le Sénégal et la Guinée-Bissau, l'attaquant et capitaine Thievy Bifouma effectue son retour. La Fédération congolaise de football a, par ailleurs, levé la sanction qui pesait sur Merveil Ndockyt et Mavis Tchibota. Ces deux joueurs avaient écopé d’une sanction disciplinaire pour l’absence non justifiée lors du match Thailande-Congo. Des habitués, tels que Durel Avounou, Juvhel Tsoumou ou Marvin Baudry, sont en revanche écartés.

Les 30 Diables Rouges :

Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Morecambe, Angleterre), Erwann Ofouya (AS Blainville, Canada), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo), Perrauld Ndinga (AS Otoho).

Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre, France), Baron Kibamba (Seville Atletico, Espagne), Beranger Itoua (Sohar FC, Oman), Cosme Atoni Mavoungou (JST), Ravy Tsouka (Helsingborgds IF, Suède), Prince Mouandza Mapata (Diables Noirs), Bradley Mazikou (CSKA Sofia, Bulgarie), Dimitri Bissiki (AS Otoho), Sena Miangué (Standard Liège, Belgique).

Milieux de terrain : Junior Loussoukou (Stade Tunisien, Tunisie), Warren Tchimbémbé (Troyes, France), Gaius Makouta (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Randi Goteni (Dunkerque, France), Scott Bitsindou (Lommel, Belgique), Harvy Itali Ossété (Diables Noirs), Prince Obongo (Diables Noirs), Hardy Samarange Binguila (Diables Noirs), Junior Makiessé (US Tataouine, Tunisie), Yohan Andzouana (Roulers, Belgique).

Attaquants : Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor, Turquie), Mavis Tchibota (Lugodorets, Bulgarie), Elvia Ipamy (TP Mazembe, RDC), Yann Moukombo (Etoile du Congo), Silvère Ganvoula (Bochum, Allemagne), Merveil Ndockyt (NK Osijek, Croatie) Prince Ibara (Beerchot, Belgique).