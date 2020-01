🔴CAN 2021 : le Cameroun encore privé de l'organisation de la CAN ?

Les responsables de Chelsea se seraient mis Ă l’idĂ©e de recruter le latĂ©ral du Bayern Munich, David Alaba. Une offensive pourrait avoir lieu dĂšs cet hiver.

Chelsea prĂȘt Ă miser 70M€ sur Alaba

Frank Lampard, le manager de Chelsea, cherche actuellement Ă renforcer le cĂŽtĂ© gauche de sa dĂ©fense. Contrairement Ă son prĂ©dĂ©cesseur Maurizio Sarri, le technicien anglais ne compte pas trop sur l’Espagnol Marcos Alonso. L’Italo-BrĂ©silien Emerson Palmieri n’entre pas non plus dans ses petits papiers et a mĂȘme Ă©tĂ© mis sur la liste des transferts. Depuis quelques matchs, pour combler ce couloir, l’entraineur londonien fait appel Ă l’arriĂšre droit CĂ©sar Azpilicueta. Du bricolage mais auquel il espĂšre ne pas s’adonner trop longtemps.Selon The Mirror, l’international autrichien serait devenu l’une des prioritĂ©s du recrutement des Blues. Ces derniers pourraient proposer jusqu’à 70M€ afin de boucler le deal.Sachant aussi qu’Alaba n’a plus que 18 mois de contrat du cĂŽtĂ© de l’Allianz Arena, il y aurait de quoi ĂȘtre sĂ©duit par la proposition, si tant est que celle-ci se concrĂ©tise bien sĂ»r.