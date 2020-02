CAN 2021 : La RD Congo recevra bien au stade des Martyrs

Alors qu'une menace de suspension planait, la RD Congo recevra bien l'Angola au stade des Martyrs, le 28 mars prochain en éliminatoires de la CAN 2021.

La Confédération africaine de football a publié le programme officiel des rencontres des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021. De ce document, il ressort que la RD Congo recevra bien l'Angola le 28 mars au stade des Martyrs de Kinshasa. Une menace de suspension de l'enceinte planait pourtant depuis que le président de la Fédération congolaise (Fécofa) et vice-président de la CAF, Constant Omari, avait émis des critiques sur l'état et la maintenance de l'infrastructure. Le terrain n’est pas en bon état, le tapis synthétique est devenu trop dur, avait déclaré le dirigeant. Le risque est que les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde se jouent en dehors de Kinshasa. La menace n'a donc pas (encore ?) été mise à exécution, et seul le Zimbabwe devra trouver un autre terrain pour recevoir.