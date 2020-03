CAN 2021 : la première liste de Charles Akonnor avec le Ghana

Prévu le 17 mars prochain, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais pourrait être délocalisé.

Juventus – Lyon dans le sud de l’Italie ?

Aulas favorable à un 8eme retour sur terrain neutre

Alors que les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 prévues ce week-end ne seront pas reportées mais pourraient, pour certaines, se tenir à huis clos, le cas de la Ligue des Champions pose question. Les huitièmes de finale retour débuteront le 10 mars prochain et les rencontres des clubs français sont au cœur des attentions. L’Italie et la France étant les deux pays européens les plus touchés par le coronavirus,Pour la première rencontre, prévue le 11 mars, un huis clos est envisagé , comme l’a indiqué la ministre des Sports Roxana Maracineanu mardi matin.Mais la manche retour entre la Vieille Dame et les Gones inquiète davantage,. Le choc entre la Juve et l’Inter , initialement prévu dimanche, a d’ailleurs été reporté et des questions se posent pour la suite. Ainsi, selon RMC Sport, qui cite plusieurs sources présentes mardi au congrès annuel de l’UEFA, «». Jean-Michel Aulas s’était d’ailleurs montré ouvert à l’organisation de ce 8eme retour sur terrain neutre, dimanche. Sans grande surprise, tant ce scénario favoriserait les Rhodaniens.« Il y a des éléments nouveaux puisque la réserve de la Juve qui évolue en Serie C a été confinée car quatre joueurs sont concernés, avait déclaré le président lyonnais après le derby. Et cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qu’il va se passer. J'attends ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes et,». Selon L’Equipe, un report ne serait pas envisagé. Un huis clos, si.