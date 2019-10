🔴 CAN 2021: la composition finale des douze groupes éliminatoires !

Le SĂ©nĂ©gal a tenu en Ă©chec de belle manière le brĂ©sil, ce 10 octobre, Ă Singapour. Cependant, après ce match, une histoire de prime a polluĂ© l’atmosphère de l’équipe nationale du SĂ©nĂ©gal.Â

L’information a fait le tour de la toile sĂ©nĂ©galaise après le match face au BrĂ©sil (1-1). En effet, selon les informations de record, la tanière des lions de la TĂ©ranga a Ă©tĂ©Â secouĂ©e pour une histoire de prime. On en sait un peu plus après l’enquĂŞte de Emedia. Selon nos confrères sĂ©nĂ©galais, les joueurs, après le match nul face au BrĂ©sil, ont demandĂ© l’augmentation de leur prime de match. Les lions devaient toucher 750.000 F Cfa comme convenu, mais, comme tenu de la particularitĂ© du match, ils ont demandĂ© plus. « On a voulu leur donner ces 700.000 de prime (NDLR : 750.000, soit en effet le montant fixĂ© en 2017 d’un commun accord), après les conditions de voyage qui Ă©taient très difficiles, avec la distance et le manque de commoditĂ©s des places. Les gars ont dit non, ils ne prennent pas ça ! », a rĂ©vĂ©lĂ© une source d’emedia. Un agent d’un joueur sĂ©nĂ©galais explique le refus des lions « les gamins ne sont pas fous, ils ont lu que BrĂ©sil donnait quand mĂŞme 300 millions, pour ce match et pourtant, on les a fait voyager des joueurs en Eco pour ce long trajet, en sachant qu’ils doivent jouer le surlendemain contre le BrĂ©sil qui est quand mĂŞme une redoutable Ă©quipe… Imagine s’ils se faisaient battre, ce qu’ils prendraient comme critiques dans la gueule ! ».Â