CAN 2021 - Eliminatoires (J2) : Le Cameroun passe la première au Rwanda

Serge Aurier (capitaine Côte d’Ivoire)« On aurait pu ouvrir le score pour se faciliter le match. Ça n’a pas été le cas. Le plus important était de débuter par une victoire. Pour trancher avec la 1journée des éliminatoires de la CAN 2019. Nous sommes contents d’avoir gagné, devant un public qui est venu nous soutenir. On ira à présent chercher des points à l’extérieur face à l’Ethiopie ». Hervé Lybohy (défenseur Niger)« On savait que ça allait être un match difficile. Mais au fur et à mesure, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec eux. Je veux dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de gagner un match dans ces conditions, avec un tel arbitrage. Pour ce qui est du premier penalty, je ne sais même pas s'il existe vraiment. Après nous étions préparés à toute éventualité ». Fofana Seko (Milieu Côte d'Ivoire)« J'avais une revanche à prendre pour moi-même. Parce que mon premier match à Abidjan ne s'était pas bien passé. Aujourd'hui, nous n'avons pas été réalistes devant les buts. Mais le plus important était de gagner, on l'a fait à présent il faut se concentrer sur l'Ethiopie ».