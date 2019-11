Pour le Premier Ministre du Gouvernement ivoirien, la bonbonnière du Plateau, centre des affaires d’Abidjan, qui accueillera le duel Côte d’Ivoire-Niger comptant pour la 1journée des éliminatoires de la CAN 2021, vit ses dernières heures. « Le Stade Olympique d’Ebimpé sera livré au printemps 2020. Trois années auront été nécessaires pour construire cette superbe enceinte de 60 000 places. Ce futur stade national remplacera le Stade Félix Houphouët-Boigny, qui a accueilli tant d'exploits de nos Eléphants », a révélé Amadou Gon Coulibaly sur sa page Twitter. Une décision qui entre dans le cadre des ambitions d’Alain Lobognon, ex-ministre des sports et des loisirs, qui avait déclaré, il y a quelques années, son intention de détruire le stade Félix Houphouët-Boigny qui ne respecte plus les normes internationales. Pour l’accueil de l-a CAN 2023, la Côte d’Ivoire a lancé les travaux de plusieurs stades qu’abriteront les villes de Yamoussoukro, de Bouaké, de San Pedro et de Korhogo.