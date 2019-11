CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : Le Ghana s'offre l'AfSud, RDC et Gabon dos à dos

Face à la montée du racisme dans les stades européens, les voix de grosses stars du football se multiplient. Comme les innombrables jets d'eau pour venir à bout des flammes. Apres Samuel Eto'o et Lillian Thuram entre autres , c'est au tour d'une autre icônes du football mondial et footballeur noir , Yaya Touré lui même victime de racisme de décrier ce fléau en vue de le juguler. Interrogé par Sky Sports, le champion d'Afrique 2015 et ex joueur de Manchester City est revenu sur le l'attitude de certains supporters bulgares contre les Three Lions anglais. L'ex capitaine des éléphants et des cityzens appellent les joueurs à sortir des terrains devant de tels actes. "J'aurais aimé les voir sortir du terrain. Je pense que c'est ce que les joueurs devraient le faire désormais. Cela serait un grand message envoyé à l'UEFA et la FIFA, et cela leur montrerait que les joueurs sont les plus importants", a t-il martelé. "" Exilé depuis cet été en Chine où il vient de décrocher le titre en deuxième division avec Quigdao Huanghai, Yaya Touré est loin d'avoir fait un trait sur l'Europe. D'ailleurs l'ex maître à jouer de Manchester City serait enchanté à l'idée de retrouver l'Angleterre. "Cela me plairait beaucoup mais tout dépend de l'équipe. On verra bien, parce qu'en Europe, on ne regarde pas l'âge de la même façon (il est âgé de 36 ans, ndlr). Je me donne encore un ou deux ans. Quand un footballeur s'arrête tôt, c'est parce que les autres essayent de l'arrêter, cela ne vient pas de votre coeur, c'est compliqué"., a répondu l'international ivoirien sur son desirs de retrouver les pelouses d'Angleterre.